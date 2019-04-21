Колено. Иллюстративное фото. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Британские медики провели исследование, по результатам которого выяснилось, что небольшая кость в человеческом организме, которая считалась почти полностью потерянной в ходе эволюции, стала возвращаться.

Называется она фабелла, что в переводе с латыни означает "фасолинка", и если у вас она есть, то искать ее надо с задней стороны колена, погребенной в сухожилия. Врачи считают, что смысла в ней нет никакого - и многие люди прекрасно живут и без нее, даже не подозревая, что им чего-то недостает.

Но вот незадача: если вы страдаете от остеоартрита, то вероятность того, что в вашем колене затерялась фабелла - гораздо выше.

Возвращающийся атавизм

Если вы не изучали анатомию, то ни о фабелле, ни о сесамовидных костях, к которым она относится, никогда не слышали. Это такие косточки, которые вырастают внутри сухожилий или мышц.

Медики провели широкомасштабное исследование, изучив всевозможные публикации об анатомии и патологии колена за 150 лет из 17 стран.

Оказалось, что за истекшее столетие фабелла стала отрастать у существенно большей пропорции населения. В 1918 году она наблюдалась лишь у 11% населения, в 2018 - у 39%.

Почему у одних людей она есть, а у других нет?

Почему это происходит, никто с уверенностью сказать не может. Возможно, хотя и не факт, что фабелла ослабляет трение внутри коленного сустава, фактически перераспределяя нагрузку на мышцы и сухожилия.

Доктор Майкл Бертом, возглавлявший исследование, отметил, что пока что мы ничего определенного о фабелле сказать не можем - хотя бы потому, что ранее ею никто не занимался

А зачем она вообще нужна?

И тут тоже однозначного ответа нет. Специалисты говорят, что у обезьян она иногда работает как коленная чашечка, увеличивая механическую эффективность коленного сустава. Однако по ходу эволюции у человекообразных обезьян и людей она как-то осталась не у дел и в результате почти полностью исчезла.

Объективно говоря, ее возвращение не несет с собой никакой пользы и лишь вызывает проблемы. Кроме ее связи с остеоартритом - и опять же, это только предположения - она может мешать при операции по замене коленного сустава или вызывать боль и неудобство сама по себе. Спрашивается, почему она вернулась?

Ну, и зачем возвращаться?

Одна из теорий заключается в том, что на это повлияла человеческая диета.

Продукты стали более калорийными, человечество в массе своей стало более высоким и более тяжелым, Что означает, что наши большеберцовые кости стали более длинными, а наши икроножные мышцы - более крупными. В результате нагрузка на человеческие колени становится все больше и больше.

Сесамовидные кости, насколько нам известно, вырастают в зависимости от активности сустава и давления на него. Так что теоретически возможно, что фабелла выросла вместе с человечеством.

Зачем ее изучать?

Врачи считают, что это может помочь в лечении всевозможных заболеваний колена, а также способно пролить свет на эволюцию человечества в минувшее столетие.

Однако для начала хорошо было бы собрать статистику по поводу гендерных предпочтений фабеллы, если они есть, а также различий в географии ее появления, и точно определить, встречается ли она в обоих коленах или только в одном. Так что работы хватит на несколько десятилетий.