Выпускники эстонской школы собрали тысячи евро для ровесника, получившего страшные травмы

Деньги переданы 16-летнему юноше из Тюри, с которым летом 2018 года произошел несчастный случай. Всегда веселый и активный Расмус, играя с друзьями на пляже в мяч, поскользнулся и неудачно упал с моста в искусственное озеро в Тюри. К сожалению, воды в том месте было всего на полметра и он ударился головой о дно озера так неудачно, что получил тяжелые травмы шеи. Друг вытащил Расмуса на берег. Он был в сознании, но не чувствовал своих рук и ног, также ему было тяжело дышать.

В результате несчастного случая у Расмуса повреждены шейные позвонки, он парализован ниже шеи.

Организаторы связались с передачей Inglite aeg канала TV3, и спросили, знают ли там их сверстника, которому нужна помощь, а прийти на передачу он не может. «Они прислали нам разные контакты, но история Расмуса запала нам в душу. Особенно то, что он должен был заканчивать в тот же год, что и мы. Помочь ему казалось правильным», - сказала Стальман.

Упавший в воду Расмус уже может сам принимать пищу. Следующий шаг - избавиться от дыхательного аппарата и гастроскопа. ФОТО: Erakogu

Организатор отметила, что Расмус молод и у него есть свои мечты. Молодые люди из Лихула вспоминают, что встреча с ровесником была информативной, искренней и вдохновляющей. «У него необыкновенная сила воли и желание выздороветь. Просим всех, кто узнает историю Расмуса, вместе помочь ему встать на ноги и исполнить мечты», - призвали читаталей Стальман и еще одна организатор, Лийса Раавель.

И хотя назвать собранную сумму сложно, Стальман сказала, что для молодого человека собрано 8000 евро. Помогло и то, что эту историю рассказали в эфире передачи Ringvaade канала ETV, благодаря этому число желающих помочь возросло.

Одноклассница Элийсе Лепп сказала, что благотворительностью в классе стали заниматься прошлым Рождеством, когда решили не дарить подарки. Деньги собрали и передали в благотворительный фонд Minu unistuste päev. «Мы - будущее Эстонии, а будущему нужна доброта. Помогая друг другу, мы становимся только сильнее», - сказала Лепп.

Выпускной класс Лихулаской гимназии захотел с помощью выпускного балла сделать доброе дело. ФОТО: Erakogu