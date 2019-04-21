Выпускники эстонской школы собрали тысячи евро для ровесника, получившего страшные травмы
В четверг на лихулаской мыйзе прошел выпускной бал гимназистов, целью которого было не только повеселиться. Выпускной класс, который и раньше занимался благотворительностью, захотел, чтобы их последнее дело в школе было наполнено глубоким смыслом. «Таким образом мы оставляем в школе свой последний след. Для нашего класса вполне естественно помочь кому-то и сделать большее», - сказала организатор Свеа Стальман, которая позавчера рассказала Pärnu Postimees, что на данный момент уже собрано 8000 евро, передает Järva Teataja.
Деньги переданы 16-летнему юноше из Тюри, с которым летом 2018 года произошел несчастный случай. Всегда веселый и активный Расмус, играя с друзьями на пляже в мяч, поскользнулся и неудачно упал с моста в искусственное озеро в Тюри. К сожалению, воды в том месте было всего на полметра и он ударился головой о дно озера так неудачно, что получил тяжелые травмы шеи. Друг вытащил Расмуса на берег. Он был в сознании, но не чувствовал своих рук и ног, также ему было тяжело дышать.
В результате несчастного случая у Расмуса повреждены шейные позвонки, он парализован ниже шеи.
Организаторы связались с передачей Inglite aeg канала TV3, и спросили, знают ли там их сверстника, которому нужна помощь, а прийти на передачу он не может. «Они прислали нам разные контакты, но история Расмуса запала нам в душу. Особенно то, что он должен был заканчивать в тот же год, что и мы. Помочь ему казалось правильным», - сказала Стальман.
Организатор отметила, что Расмус молод и у него есть свои мечты. Молодые люди из Лихула вспоминают, что встреча с ровесником была информативной, искренней и вдохновляющей. «У него необыкновенная сила воли и желание выздороветь. Просим всех, кто узнает историю Расмуса, вместе помочь ему встать на ноги и исполнить мечты», - призвали читаталей Стальман и еще одна организатор, Лийса Раавель.
И хотя назвать собранную сумму сложно, Стальман сказала, что для молодого человека собрано 8000 евро. Помогло и то, что эту историю рассказали в эфире передачи Ringvaade канала ETV, благодаря этому число желающих помочь возросло.
Одноклассница Элийсе Лепп сказала, что благотворительностью в классе стали заниматься прошлым Рождеством, когда решили не дарить подарки. Деньги собрали и передали в благотворительный фонд Minu unistuste päev. «Мы - будущее Эстонии, а будущему нужна доброта. Помогая друг другу, мы становимся только сильнее», - сказала Лепп.
Для помощи Расмусу открыт счет, куда можно делать пожертвования на имя организатора мероприятия - Svea Stahlman - EE521010011819558227 (SEB). Вся сумма пойдет на лечение юноши. В пояснении к платежу необходимо указывать - «Rasmuse toetuseks».
С помощью пожертвования надеются частично покрыть расходы на необходимые Расмусу терапию и медицинские вспомогательные средства.
Также можно сделать перевод напрямую на счет Расмуса:
Имя получателя: Rasmus Juhanson
Счет: EE552200221024367692