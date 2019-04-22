Ученые рассказали, что вызывает зависимость от табака, кроме никотина

Ученые проверили, как котинин влияет на поведение червей (планарий). Оказалось, соединение вызывало зависимость - черви предпочитали среду, где они сталкивались с котинином. Исходя из этого, ученые предположили: за зависимостью от табака стоит не только никотин.

Между тем, эксперты из Американской психологической ассоциации придумали, как облегчить отказ от сигарет. Оказывается, вдыхание приятных запахов способно купировать желание закурить. Этот подход опробовали в ходе эксперимента, в котором приняли участие 232 курильщика 18-55 лет.

На момент проведения исследования добровольцы не пытались бросить курить и не использовали каких-либо заменителей вроде никотиновой жвачки или электронных сигарет. Добровольцев попросили отказаться от сигарет за 8 часов до начала эксперимента. Однако с собой разрешалось взять зажигалку и сигареты.