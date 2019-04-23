Скончался молодой отец, на лечение которого собирали деньги всей страной

Вчера, 22 февраля, 37-летний отец семейства Эрко Сеэне скончался от рака легких. В прошлом году фонд лечения рака Kingitud elu решил помочь ему, благодаря чему деньги на лечение этого мужчины собирали всей страной.
«К сожалению, с грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить, что вчера вечером Эрко проиграл в борьбе с раком легких. Он был сильным 2,5 года и боролся до конца. Мы благодарны фонду лечения рака и всем неравнодушным жителям Эстонии, которые пожертвовали на лечение Эрко. Вы дали ему дни жизни, чтобы он провел их вместе с семьей и чтобы у маленькой Элийзе остались воспоминания о папочке. Продолжайте свою полезную работу, потому что вы дарите людям бесценные моменты», - написали близкие скончавшегося.
Фонд лечения рака и портал Postimees соболезнуют семье Эрко.