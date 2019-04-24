Назван эффективный способ избежать опасных заболеваний

Исследователи провели эксперимент с участием 38 самок нечеловеческих приматов — макак-крабоедов (Macaca fascicularis). В течение 38 месяцев (эквивалентно 9 человеческим годам) обезьяны, разделенные на две группы, получали либо белки и жиры животного происхождения (диета западного типа), либо растительного (средиземноморская), пишет lenta.ru. В последнем случае приматы предпочитали не есть всю доступную им пищу. Остальные макаки ели больше, чем было необходимо, и набирали вес.

Кроме того, западная диета через 2,5 года провоцировала развитие инсулинорезистентности и стеатоза печени, при котором в органе наблюдается накопление жира. Эти состояния предшествуют диабету и жировой болезни печени, которые ухудшают качество жизни и могут привести к преждевременной смерти. Здоровый рацион питания уменьшал уровень триглицеридов — маркеров ожирения.

Предыдущие оценки влияния типа диеты на потребление калорий были в значительной степени основаны на исследованиях с участием людей, которые сами сообщали о своих пищевых привычках, что не является надежным источником данных.