Пьянство матери сделало Йенни инвалидом еще в утробе – девушка выросла и сумела воплотить все свои мечты

Десять лет назад Йенни Кярккяйнен едва исполнилось 18. Она участвовала в программе Yle A-Studio, посвященной проблемам с алкоголем среди финнов. Девушка была вне себя от злости, а объектом этой злости была ее собственная мать: из-за ее пьянства Йенни родилась инвалидом, пишет Yle.

"Если бы я могла, я бы ее убила", - откровенно делилась Йенни своими эмоциями.

Йенни родилась с ФАС (фетальный алкогольный синдром), ее зрение было повреждено, у нее была нарушена мозговая деятельность и работа суставов. Ее черты лица, маленький рост и телосложение также указывали на ФАС. Причиной травм стало обильное употребление алкоголя, от которого мать Йенни и не думала отказываться во время беременности.

В Финляндии появляется все больше младенцев с ФАС. Специалисты считают, что это результат ставшего все более распространенным будничного использования алкоголя. Риски касаются всех, а не только алкоголиков или регулярно пьющих людей.

Важно поддерживать и развивать склонности и умения ребенка

Йенни до сих пор живет с приемными родителями в том же доме, что и десять лет назад. Вся комната девушки увешана медалями и заставлена кубками – награды получены за участия в скачках. Как и десять лет назад, лошади – самое главное в ее жизни. Йенни занимается верховой ездой с 9 лет. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке предпринимателя Марко Бьёрса, узнавшего о Йенни из СМИ. Верховая езда – удовольствие не из дешевых, и девочка вряд ли смогла бы им заниматься без помощи Бьёрса. Изначально лошади были средством терапии, а позже стали любимым хобби и делом всей жизни. Йенни добилась настолько высоких результатов, что в 2015 году ее пригласили участвовать в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Это были первые соревнования за рубежом для Йенни, и они не могли пройти лучше: девушка выиграла золото в трех категориях.

В этом же году ее пригласили на прием у президента в честь Дня независимости.

Йенни хорошо говорит по-английски и любит читать, в том числе новости и газеты, но математическое мышление у нее не развито. Счет дается ей с трудом, и она до сих пор нуждается в помощи при оплате банковских счетов или рассчитываясь за покупки. Сохранность интеллекта у детей с ФАС варьируется. Йенни повезло: благодаря любящей семье она хорошо адаптирована к жизни, хотя пока родители предпочитают, чтобы приемная дочь жила в семье.

Ранний диагноз помогает в развитии

Йенни повезло во многих отношениях. Она изначально попала в добрую и заботливую приемную семью, которая не менялась с годами. Для детей с ФАС постоянство – это важный фактор на пути к полноценной жизни.

Также хорошо, что диагноз ФАС ей поставили еще в приюте.

Ранняя постановка диагноза зачастую помогает детям в жизни, поскольку врачи и соцработники могут в таком случае подобрать для них наилучшую форму терапии и прочих услуг – с самого раннего возраста.

ФАС – наиболее тяжелая травма у младенца, которую может причинить алкоголь. Обычно ее легче распознать, чем более легкие нарушения фетального алкогольного спектра (ФАСН).

"Чаще всего дети получают букет других диагнозов прежде, чем у них обнаруживают ФАСН, если вообще обнаруживают", - комментирует Илона Аутти–Рямё из министерства здравоохранения.

Часто симптомы трактуют как проявления СДВ (синдром дефицита внимания).

Поддержка существует

Ассоциации поддержки людей с отклонениями в развитии обучают приемных родителей, которые берут в семью детей с ФАС и ФАСН. Существуют и группы поддержки для родителей и воспитателей.

Семья, в которой живет Йенни Кярккяйнен, получала поддержку и инструкции на протяжении 15 лет.

Травмы, связанные с употреблением спиртных напитков

В Финляндии ежегодно появляется на свет от 600 до 3000 детей, получивших физические и ментальные дефекты из-за того, что мать во время беременности употребляла алкоголь.

Точное количество таких детей трудно назвать, поскольку не всех младенцев с ФАСН можно сразу же диагностировать.

ФАС и его последствия становятся в Европе все более распространены. Причина – бытовое употребление спиртных напитков и непонимание последствий.

90% женщин фертильного возраста употребляют алкоголь. К тому же, большая часть беременностей – это случайность.