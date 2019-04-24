Всем известное растение оказалось мощным лекарством против гриппа

Итак, соединения работают на ранней стадии развития инфекции, блокируя ключевые для вируса белки. Эти белки одновременно отвечают за присоединение вируса к клеткам жертвы и его проникновение внутрь клеток. Известно, что австралийские ученые в рамках исследования использовали раствор сока бузины, которым обрабатывали клетки до, во время и после заражения вирусом гриппа.