Ученые нашли простой и эффективный способ справиться с неприятными эмоциями

Это установили сотрудники Института неврологии Нидерландов. Ученые исследовали 27 человек с бессонницей и 30 человек без проблем со сном. Всех добровольцев попросили вспомнить позорные моменты из жизни. При этом проводилось МРТ-сканирование мозга. Этот же эксперимент повторился после ночи сна.

Если люди, спавшие крепко, нейтрализовали негативные эмоции, связанные с воспоминаниями, то люди с бессонницей не смогли это сделать. О нейтрализации негативных эмоций говорила особая активность мозга - лимбическая система (руководит эмоциями) почти не активизировалась. В свою очередь, при бессоннице данная система проявляла повышенную активность. Получается, бессонные ночи могут значительно ухудшить состояние человека, связанное с переживанием своего прошлого опыта.