Специалисты узнали, как побороть наследственный рак груди

Препарат протестируют на 2950 пациентках с наследственной предрасположенностью к раку груди. Также его опробуют на женщинах без семейной истории рака груди, но с мутировавшим геном BRCA1. Этот ген, как известно, повышает риск рака.

У женщин, находящихся в группе повышенного риска, вероятность заработать рак груди увеличена примерно на 80% и рак яичников - на 50%. До недавнего времени в качестве превентивной меры медики могли предложить только удаление яичников и тканей молочной железы. Но есть основания полагать, что новой превентивной мерой станет деносумаб. В рамках исследования женщины будут получать инъекции препарата или плацебо каждые полгода.