Специалисты узнали, как побороть наследственный рак груди

Австрийские ученые выяснили: рак груди, передаваемый из поколения в поколение, можно предотвратить за счет приема деносумаба. Это полностью человеческие моноклональные антитела, изначально созданные для лечения остеопороза, медикаментозно-индуцированной потери костной массы, костных метастазов и гигантоклеточной опухоли костей. Новые свойства препарата проверят в ходе пятилетнего исследования, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.
Препарат протестируют на 2950 пациентках с наследственной предрасположенностью к раку груди. Также его опробуют на женщинах без семейной истории рака груди, но с мутировавшим геном BRCA1. Этот ген, как известно, повышает риск рака.
У женщин, находящихся в группе повышенного риска, вероятность заработать рак груди увеличена примерно на 80% и рак яичников - на 50%. До недавнего времени в качестве превентивной меры медики могли предложить только удаление яичников и тканей молочной железы. Но есть основания полагать, что новой превентивной мерой станет деносумаб. В рамках исследования женщины будут получать инъекции препарата или плацебо каждые полгода.