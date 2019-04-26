Эстонские врачи бьют тревогу: непрофессионалы делают уколы, которые могут привести к омертвению тканей и слепоте

Тартуский университет и ряд частных профессиональных медицинских ассоциаций отправили в феврале Министерству социальных дел и Департаменту здоровья обращение, в котором говорилось о том, что право делать уколы красоты должно быть только у врачей, поскольку эта деятельность предполагает наличие основательных знаний. В апреле министерство ответило, что для изменения существующей практики необходима дополнительная информация, и в качестве решения можно рассмотреть составление профессионального стандарта, передает Rus.ERR.