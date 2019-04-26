Эстонские врачи хотят оставить за собой право делать уколы красоты

Тартуский университет и ряд частных профессиональных медицинских ассоциаций отправили в феврале Министерству социальных дел и Департаменту здоровья обращение, в котором говорилось о том, что право делать уколы красоты должно быть только у врачей, поскольку эта деятельность предполагает наличие основательных знаний. В апреле министерство ответило, что для изменения существующей практики необходима дополнительная информация, и в качестве решения можно рассмотреть составление профессионального стандарта, передает Rus.ERR.
Тартуский университет, общество дерматологов и венерологов, общество пластических и реконструктивных хирургов, союз врачей и союз стоматологов написали в письме, что с косметическими инъекциями в мире связаны различные осложнения, из которых самыми серьезными являются омертвение тканей и слепота, передает ERR Uudised. Бывали также случаи анафилактического шока.
"Риски значительно увеличивает то обстоятельство, что постоянно появляются новые производители препаратов для косметических инъекций, а нехирургические эстетические процедуры повсеместно стали очень популярными", – пояснили врачи.