Страдающей тяжелым заболеванием Катерине нужна ваша помощь

Участие в забеге бесплатное, однако, на месте у всех будет возможность сделать пожертвование в Детский фонд Клиники Тартуского Университета. Все пожертвования будут направлены на лечение 16-летней Катерины из Тарту с редким заболеванием почек. Как ранее сообщил портал новостей вещания, девочке для лечения нужен дорогостоящий препарат "Солирис" с активным веществом экулизумабом, чтобы организм после пересадки почек не отторг донорский орган.

По словам отца Катерины Дмитрия Сусина, один укол стоит 20 000 евро, а лечение в течение года – 400 000 евро.

В Больничной кассе отцу Катерины сообщили, что таких денег нет. Свою помощь предложил Детский фонд Клиники Тартуского университета, согласившись заплатить 200 000 за полугодовой курс лечения.

Основная дистанция благотворительного забега в парке Паэ составит 5 км (2 круга по 2,5 км), а дети смогут посоревноваться в забеге на 300 и 600 метров.

Соревновательный центр (Палласти, 54, за зданием управы Ласнамяэ) откроется в 16.30. Детские забеги (дети до 9 лет, рожденные 2008-2009 и 2006-2007 годах) пройдут в 17.30. Основной забег (2005 г. и старше) начнется в 18.30.

Регистрация на забеги детей до 9 лет пройдет на месте в день спортивного мероприятия.