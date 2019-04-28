В Литве в крови новорожденного малыша нашли следы экстази

Вчера, 27 апреля, в Клайпеде у ворот больницы был найден новорожденный младенец. Врачи констатировали у малыша в крови следы наркотического вещества - экстази, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Lietuvas rīts.
Главврач больницы считает, что малыш, состояние которого стабильно, выживет, однако несколько дней ему придется провести под пристальным вниманием врачей.
Ребенок был найден около девяти часов утра. Он был укутан в покрывало и оставлен у забора больницы. Врачи предполагают, что грудничок был оставлен вскоре после рождения. У него нет внешних травм или повреждений органов.
Ранее сообщалось, что в Литве в крови новорожденной девочки констатировали четыре промилле алкоголя.
У 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.
Как выяснилось, роженица, даже не знала, что она в положении, она не посещала врачей и только в день родов сообщила о болях в животе.