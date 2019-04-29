Исследование: стресс, который человек переживает на работе, смертельно опасен

Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на Европейское общество кардиологов.

В отчете специалистов говорится: "Сон должен быть временем отдыха, расслабления и восстановления энергии. Если у вас стресс на работе, то, соответственно, хороший сон помогает быстро восстановиться. Нарушение режима, особенно в сочетании с гипертонией, грозит новыми проблемами со здоровьем.

Поддержание сна является самой распространенной проблемой у людей со стрессовой работой. Они часто просыпаются в четыре часа утра и начинают думать о том, как лучше решить проблемы на работе. Когда человек страдает от стрессов на производстве и плохого сна в течение многих лет, это в итоге приводит к потере энергетических ресурсов и, возможно, к ранней смерти".