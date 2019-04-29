Вино снижает риск депрессии

Люди, выпивающие каждый день по бокалу вина, имеют сниженный риск развития депрессии, установили шведские ученые. Специалисты проследили более чем за 5000 человек. Оказалось, люди с самой здоровой психикой выпивали до 14 единиц алкоголя в неделю (10 пинт пива и около 10 бокалов вина), передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.