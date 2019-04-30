Полное излечение от рака признали невозможным

В ходе экспериментов на мышах показано, что фостаматиниб предотвращает появление вторичных опухолевых очагов. Он ингибирует специфический белок — тирозинкиназу SYK, содержащуюся в метастазирующих клетках, пишет lenta.ru. Эти клетки, перемещающиеся из первичной опухоли и попадающие в другие части тела, проходят через стадию латентности, длящейся многие годы, и демонстрируют высокую устойчивость к терапии.

Исследователи модифицировали злокачественные клетки молочной железы таким образом, чтобы они производили биолюминесцентный белок люциферазу, после чего их внедрили в организм грызунов в возрасте четырех недель. Когда опухоль достигала объема 200 кубических миллиметров, ее удаляли хирургическим путем, после чего животных лечили фостаматинибом. Люцифераза позволяла ученым отслеживать распространение и активность метастазирующих клеток. Оказалось, что фостаматиниб предотвращал их активацию и препятствовал метастазированию.