Ученые: тесты на беременность не так надежны, как принято думать

В течение двух недель после оплодотворения тело женщины начинает выделять его. Данное соединение способствует развитию беременности за счет сохранения выстилки матки на месте. Домашние тесты реагируют на определенную форму гормона - интактный ХГЧ.

Однако есть фрагмент гормона, который можно найти только в моче и который в 10 раз больше превалирует, начиная примерно с шестой недели беременности. Таким образом, этот фрагмент может перебить интактный ХГЧ в анализе. В итоге тест не определит беременность. Кстати, ошибку дают и тесты, которые используются в больницах, заявляют ученые.