Эти продукты помогут справиться с зубным налетом

Апельсиновая кожура. После того, как вы получите наслаждение от вкусного апельсина, не выбрасывайте кожуру в мусорное ведро. С ее помощью можно очистить зубную эмаль. Втирайте кожуру в зубы, а затем хорошенько прополощите рот водой. Это хороший способ защиты от бактерий.

Пищевая сода. Ее можно использовать в качестве скраба для удаления зубного налета. В столовую ложку воды добавьте щепотку пищевой соды, хорошенько смешайте состав, обмокните в него зубную щетку и используйте как альтернативу традиционной зубной пасты.

Семечки кунжута. Будет правильно выработать привычку пережевывать пригоршню этих семечек в течение нескольких минут раз в день, а затем сплевывать образовавшуюся во рту массу для естественной очистки зубов. Впоследствии обязательно воспользуйтесь сухой зубной щеткой для того, чтобы удалить остатки семян из зубов.