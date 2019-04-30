Эти продукты помогут справиться с зубным налетом

Налет приводит к появлению дырочек в зубах, кариеса и болезней десен. А в запущенных случаях он вообще может оставить человека без зубов, пишет «МедикФорум».
Апельсиновая кожура. После того, как вы получите наслаждение от вкусного апельсина, не выбрасывайте кожуру в мусорное ведро. С ее помощью можно очистить зубную эмаль. Втирайте кожуру в зубы, а затем хорошенько прополощите рот водой. Это хороший способ защиты от бактерий.
Пищевая сода. Ее можно использовать в качестве скраба для удаления зубного налета. В столовую ложку воды добавьте щепотку пищевой соды, хорошенько смешайте состав, обмокните в него зубную щетку и используйте как альтернативу традиционной зубной пасты.
Семечки кунжута. Будет правильно выработать привычку пережевывать пригоршню этих семечек в течение нескольких минут раз в день, а затем сплевывать образовавшуюся во рту массу для естественной очистки зубов. Впоследствии обязательно воспользуйтесь сухой зубной щеткой для того, чтобы удалить остатки семян из зубов.
Витаминная паста. Для ее изготовления нам понадобятся продукты питания, содержащие витамин C. А к ним относятся помидоры, клубника и апельсины. Их необходимо смешать для создания пасты, которую рекомендуется наносить на зубы на пять-шесть минут, а затем прополаскивать рот теплой водой. Это не только убьет бактерии в полости рта, но и сделает ваше дыхание свежим.