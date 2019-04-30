«Давно так хорошо себя не чувствовал»: Дмитрия Быкова выписали из больницы

«Есть такая программа „Колба времени“, я ее в живом эфире веду. Вот я ее в пятницу уже в этом живом эфире вел», - сказал Быков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает над статьей. «Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал», - добавил он.

Быков также сообщил в Instagram, что намерен возобновить выступления в лектории «Прямая речь» сразу после майских праздников. «Первая „взрослая“ лекция - уже 14 мая, первое занятие со школьниками (в майском курсе - строго по школьной программе) - 15 мая», - написал он. Ближайшая лекция будет посвящена истории любви Владимира Набокова и его жены Веры Слоним.

16 апреля 51-летний Дмитрий Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Писатель летел из Екатеринбурга на встречу с уфимскими читателями и готовился прочитать лекцию об анекдоте.

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что бортпроводники начали помогать Быкову еще на этапе подготовки к взлету. Они дали объявление по громкой связи в салоне и нашли двух женщин-врачей, которые до завершения рейса находились рядом с писателем. В аэропорту борт встречали медики, по прилете был установлен специальный амбулифт.

Писателя ввели в медикаментозную кому, а 18 апреля переправили самолетом в Москву, в НИИ имени Бурденко. Примерно на четвертый день Дмитрий Быков пришел в себя.

В СМИ появлялась противоречивая информация о состоянии писателя. Его коллеги и близкие опровергали сообщения о том, что Быков перенес инсульт, инфаркт мозга, тяжелый сепсис, а также о резком ухудшении его здоровья. Впоследствии Быков заявил, что причиной заболевания стало тяжелое отравление, однако его причины неясны.