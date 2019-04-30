Видео: Фонд родильных домов Эстонии начал кампанию постоянных пожертвований с певицей Геттер Яани

В конце апреля Фонд родильных домов Эстонии начал кампанию постоянных пожертвований «Помогите начать жизнь», в которой также приняла участие эстонская певица Геттер Яани, ожидающая рождения ребенка, сообщает пресс-служба организации. С помощью кампании постоянных пожертвований хотят найти больше людей, которых заботит будущее и которые через постоянные пожертвования для эстонских родильных отделений помогут им с приобретением необходимой аппаратуры и обучением.
«Если обычно мы собираем деньги во время конкретных кампаний и на приобретение конкретной аппаратуры, и тем самым мы можем поддержать родильные отделения только за счет средств, собранных во время этой кампании, то теперь у людей есть возможность делать также постоянные пожертвования. В случае постоянных пожертвований деньги поступают регулярно, и если соберется достаточная сумма для нужд какой-либо из наших больниц, то мы сможем эти деньги пожертвовать больницам не в рамках кампании, чтобы купить, например, Пярнуской больнице новые родовые кровати, которые уже давно нуждаются в замене и др.», - сказала руководитель фонда Райли Фриедеманн.
На данный момент, с помощью постоянных пожертвований «Помогите начать жизнь», фонд поддерживает шесть больниц по всей Эстонии, к ним относятся родильное отделение Пельгулинна, а также Южно-Эстонская, Ракверская, Пярнуская, Вильяндиская и Курресаареская больницы. В конце 2017 года Фонд родильных домов Эстонии в сотрудничестве с благотворительным фондом Colonna организовал кампанию, в ходе которой собирали деньги на новый реанимационный стол для новорожденных в Пельгулиннаский родильный дом. В тот раз оставшиеся от кампании деньги в сумме 28 000 евро были направлены на приобретение высокотехнологичной куклы симулятора новорожденного. В апреле она была передана больнице. Благодаря этой кукле в течение года 400 медицинских работников со всей Эстонии смогут пройти обучение. Теперь они смогут в реальных условиях протестировать всевозможные опасные для жизни новорожденного ситуации.