Видео: Фонд родильных домов Эстонии начал кампанию постоянных пожертвований с певицей Геттер Яани

«Если обычно мы собираем деньги во время конкретных кампаний и на приобретение конкретной аппаратуры, и тем самым мы можем поддержать родильные отделения только за счет средств, собранных во время этой кампании, то теперь у людей есть возможность делать также постоянные пожертвования. В случае постоянных пожертвований деньги поступают регулярно, и если соберется достаточная сумма для нужд какой-либо из наших больниц, то мы сможем эти деньги пожертвовать больницам не в рамках кампании, чтобы купить, например, Пярнуской больнице новые родовые кровати, которые уже давно нуждаются в замене и др.», - сказала руководитель фонда Райли Фриедеманн.