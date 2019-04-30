Эстонцы стали повторно вакцинироваться от кори

За три месяца нынешнего года прививку от кори обновили в семь раз больше людей, чем за тот же период прошлого года, пишет Tervis. Корь набирает обороты во всем мире, поскольку число вакцинированных людей снизилось.
По данным Департамента здоровья, за первый квартал года прививку обновили 1337 жителей Эстонии, тогда как за 2018 год это число составило всего 1502 человека, а за 2017 год и того меньше – 373 совершеннолетних пациента.
«Количество обновивших вакцину показывает, что жители Эстонии всерьез восприняли распространение кори в Европе и мире и приняли меры для защиты себя и своих семей», - рассказала специалист Департамента здоровья Ирина Филиппова. По ее словам, корь вернулась в страны, где ее давно не было, например, в США.