Эстонцы стали повторно вакцинироваться от кори

По данным Департамента здоровья, за первый квартал года прививку обновили 1337 жителей Эстонии, тогда как за 2018 год это число составило всего 1502 человека, а за 2017 год и того меньше – 373 совершеннолетних пациента.

«Количество обновивших вакцину показывает, что жители Эстонии всерьез восприняли распространение кори в Европе и мире и приняли меры для защиты себя и своих семей», - рассказала специалист Департамента здоровья Ирина Филиппова. По ее словам, корь вернулась в страны, где ее давно не было, например, в США.