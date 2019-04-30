Беременные женщины не отказываются от электронных сигарет

Наблюдения показали, что беременность не помогает изменить отношение женщин к электронным сигаретам. Вероятно, они считают их вполне безопасными, пишет «МедикФорум».
Исследователи из Университета Айовы решили выяснить степень распространенности курения среди беременных женщин. Оказалось, что многие представительницы прекрасного пола, имеющие эту вредную привычку, в курсе того, насколько разрушительна она для будущего ребенка. Именно поэтому число курильщиц среди беременных составляет всего 8%, а среди тех, кто не ожидает ребенка, почти 15%. Но того же самого нельзя сказать в отношении электронных сигарет. Количество их пользователей среди беременных и небеременных женщин составляет, соответственно, 3,6% и 3,3%, то есть практически является одинаковым. Значит, будущие мамы не считают подобного рода гаджеты не опасными для их здоровья и для благополучия будущих детей.
И эту позицию даже можно понять. В настоящее время не существует опубликованных научных исследований, которые бы доказывали, что электронные сигареты могут вызывать выкидыши или родовые дефекты, либо как-нибудь по-другому негативно влиять на беременных и их детей. Но не стоит забывать о том, что эти устройства содержат никотин. А многочисленные исследования доказывали, что данный компонент разрушительно воздействует на развивающийся мозг и легкие малыша. Именно поэтому к электронным сигаретам в период беременности нужно относиться очень с большой осторожностью, и по возможности, женщинам от них стоит отказаться.
Столь устойчивое количество пользователей электронных сигарет среди беременных авторы исследования объясняют еще и тем, что в эту группу входят бывшие курильщицы. Другими словами, когда курящая женщина узнает о том, что беременна, она ради благополучия ребенка отказывается от традиционных сигарет и переходит на электронные.