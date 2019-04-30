Беременные женщины не отказываются от электронных сигарет

Исследователи из Университета Айовы решили выяснить степень распространенности курения среди беременных женщин. Оказалось, что многие представительницы прекрасного пола, имеющие эту вредную привычку, в курсе того, насколько разрушительна она для будущего ребенка. Именно поэтому число курильщиц среди беременных составляет всего 8%, а среди тех, кто не ожидает ребенка, почти 15%. Но того же самого нельзя сказать в отношении электронных сигарет. Количество их пользователей среди беременных и небеременных женщин составляет, соответственно, 3,6% и 3,3%, то есть практически является одинаковым. Значит, будущие мамы не считают подобного рода гаджеты не опасными для их здоровья и для благополучия будущих детей.

И эту позицию даже можно понять. В настоящее время не существует опубликованных научных исследований, которые бы доказывали, что электронные сигареты могут вызывать выкидыши или родовые дефекты, либо как-нибудь по-другому негативно влиять на беременных и их детей. Но не стоит забывать о том, что эти устройства содержат никотин. А многочисленные исследования доказывали, что данный компонент разрушительно воздействует на развивающийся мозг и легкие малыша. Именно поэтому к электронным сигаретам в период беременности нужно относиться очень с большой осторожностью, и по возможности, женщинам от них стоит отказаться.