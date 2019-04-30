На борту Tallink зафиксирован случай заболевания корью

Финские чиновники в области здравоохранения сообщили о двух случаях кори в Пыхья-Карьяла и Вантаа. Один из случаев был зафиксирован у пассажира, который 26 апреля путешествовать на пароме Tallink из Таллинна в Хельсинки, пишет Tervis со ссылкой на Outbreak News Today.
По данным специалистов, заболевший был вакцинирован одной дозой вакцины, это совершеннолетний человек, который путешествовал вечерним рейсом парома Megastar.
Всем, кто был на том же корабле, советует провериться на предмет наличия действующих прививок. Защиту от кори обеспечивают две дозы лекарства.
Второй случай заболевания тоже является привезенным: 26 апреля заразившийся приехал в Финляндию из Москвы.