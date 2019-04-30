На борту Tallink зафиксирован случай заболевания корью

Финские чиновники в области здравоохранения сообщили о двух случаях кори в Пыхья-Карьяла и Вантаа. Один из случаев был зафиксирован у пассажира, который 26 апреля путешествовать на пароме Tallink из Таллинна в Хельсинки, пишет Tervis со ссылкой на Outbreak News Today.