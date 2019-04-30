Диетолог рассказал, какие продукты не стоит есть на завтрак

Копченая и пряная пища, апельсиновый сок, вода с лимоном – всего этого не стоит употреблять в пищу после пробуждения, подчеркивает диетолог. Пренебрежение данным принципом может привести к ожогу пищевода, хронической изжоге.

Кроме того, Степанова советует не есть на завтрак сладкое. Шоколадка с утра может резко увеличить уровень глюкозы в крови, а для ее утилизации понадобиться выброс инсулина в организме. Высокие дозы инсулина содействуют развитию инсулиновой резистентности, а также нарушают механизмы аппетита, побуждая человека чувствовать голод вскоре после еды. По словам диетолога, отказавшись от сладкого натощак, можно избежать лишнего жира на животе.

Также по мнению Степановой на пустой желудок не стоит пить кофе по утрам. После его употребления активизируется выработка соляной кислоты в желудке, что чревато развитием эрозий, способных перерастать в гастриты и язву.

Диетолог констатировала, что в утреннем рационе обязательно должны присутствовать кальций и белок, главные пищевые компоненты для поддержания здоровья.