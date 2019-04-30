Ушла из жизни молодая мать, которой помогал фонд борьбы с раком

Прошлой осенью фонд борьбы с раком «Подаренная жизнь» поддержал 33-летнюю Мари в получении иммунного лечения. Два года назад у нее обнаружили вызванный вирусом папилломы рак языка. Сначала болезнь поддавалась лечению и опухоль исчезла. Но она вернулась, и унесла жизнь матери двоих детей.