Вт, 30.04.2019
  • Здоровье
  • Ушла из жизни молодая мать, которой помогал фонд борьбы с раком

Ушла из жизни молодая мать, которой помогал фонд борьбы с раком

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мари Керт-Саинт Аубин с семьей.

ФОТО: Erakogu

На домашней странице международной организации по кибербезопасности Guardtime опубликованы слова соболезнования в адрес коллеги, генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта, чья дочь Мари Керт-Саинт Аубин проиграла борьбу с онкологией, пишет Tervis.

Прошлой осенью фонд борьбы с раком «Подаренная жизнь» поддержал 33-летнюю Мари в получении иммунного лечения. Два года назад у нее обнаружили вызванный вирусом папилломы рак языка. Сначала болезнь поддавалась лечению и опухоль исчезла. Но она вернулась, и унесла жизнь матери двоих детей.

Редакция выражает соболезнования семье погибшей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ