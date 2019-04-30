Исследование: каждый пятый ребенок до трех лет в Эстонии ежедневно пользуется смартфоном

Среди детей в возрасте до года 20% знают, что такое смарт-устройство, к трем годам таких становится уже более 50%. Родители используют устройства для развлечения детей и обучения, а также как виртуальную няню, следует из исследования о цифровых привычках малышей в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на novaator.err.ee.