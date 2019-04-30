Исследование: каждый пятый ребенок до трех лет в Эстонии ежедневно пользуется смартфоном

Среди детей в возрасте до года 20% знают, что такое смарт-устройство, к трем годам таких становится уже более 50%. Родители используют устройства для развлечения детей и обучения, а также как виртуальную няню, следует из исследования о цифровых привычках малышей в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на novaator.err.ee.
Лектор Таллиннского университета Элина Невски и профессор исследований СМИ Тартуского университета Андра Сийбак в 2014 году провели анкетирование 400 родителей детей до трех лет. Выяснилось, что пользоваться смарт-устройствами детям разрешали в половине опрошенных семей. Родители дают детям интеллектуальные устройства в раннем возрасте с тем, чтобы они приобрели новые умения или знания.