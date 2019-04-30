Вт, 30.04.2019
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Исследование: каждый пятый ребенок до трех лет в Эстонии ежедневно пользуется смартфоном

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: SWNS.com / Scanpix

Среди детей в возрасте до года 20% знают, что такое смарт-устройство, к трем годам таких становится уже более 50%. Родители используют устройства для развлечения детей и обучения, а также как виртуальную няню, следует из исследования о цифровых привычках малышей в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на novaator.err.ee.

Лектор Таллиннского университета Элина Невски и профессор исследований СМИ Тартуского университета Андра Сийбак в 2014 году провели анкетирование 400 родителей детей до трех лет. Выяснилось, что пользоваться смарт-устройствами детям разрешали в половине опрошенных семей. Родители дают детям интеллектуальные устройства в раннем возрасте с тем, чтобы они приобрели новые умения или знания.

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