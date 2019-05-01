Ученые: не стоит безоговорочно доверять фитнес-блогерам

Ученые отобрали для анализа несколько профилей в соцсетях для оценки надежности и точности информации. Оказалось, многие блоги преподносят личное мнение автора как неоспоримый факт. На деле же они не соответствуют официально принятым рекомендациям врачей.

В частности, эксперты анализировали посты с рецептами, исходя из калорийности, содержания питательных веществ и соли. Данные посты были подкреплены заявлениями об исключительной пользе рецептов. Но, к примеру, из 14 блогеров пять не смогли предоставить надежных ссылок на официальные источники относительно пользы опубликованных рецептов. Примечательно, что среди не прошедших проверку блогеров были имевшие медицинское образование.