Ср, 1.05.2019
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Ученые: не стоит безоговорочно доверять фитнес-блогерам

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Фитнес-клуб.

ФОТО: Panther Media / Scanpix

Многие молодые люди прислушиваются к звездам соцсетей, пропагандирующим здоровый образ жизни и объявившим себя фитнес-гуру. Но последние исследования Университета Глазго показывают: нередко публикуемые советы по снижению веса бесполезны и даже опасны, пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые отобрали для анализа несколько профилей в соцсетях для оценки надежности и точности информации. Оказалось, многие блоги преподносят личное мнение автора как неоспоримый факт. На деле же они не соответствуют официально принятым рекомендациям врачей.

В частности, эксперты анализировали посты с рецептами, исходя из калорийности, содержания питательных веществ и соли. Данные посты были подкреплены заявлениями об исключительной пользе рецептов. Но, к примеру, из 14 блогеров пять не смогли предоставить надежных ссылок на официальные источники относительно пользы опубликованных рецептов. Примечательно, что среди не прошедших проверку блогеров были имевшие медицинское образование.

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