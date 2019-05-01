Фото: змея укусила мальчика, его пришлось госпитализировать

Поскольку до школы было около двух километров, фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк помог быстро доставить мальчика к местному врачу скорой помощи, чтобы установить, идет ли речь об укусе обыкновенного ужа или гадюки.

Поскольку местный врач не смог с уверенностью сказать, кому из змей принадлежат оставленные на руке ребенка следы укуса, после этого мальчик поехал в Пярнускую больницу, где его оставили врачи, чтобы следить за его состоянием.

После приема у местного врача, пострадавший говорил, что чувствует себя хорошо, хотя рука будто немного горит.

Если кусает гадюка

Гадюка кусает только, если на нее наступить, травмировать ее, коснуться или иным способом потревожить. Укус гадюки опасен как для ребенка, так и взрослого человека. С одним укусом в организм может попасть 0,02 - 0,1 мл яда.

Отсасывать яд следует только когда нет никакого шанса на медицинскую помощь в ближайшие часы, то есть в серьезных длительных походах. Во всех других ситуациях гораздо больший ущерб здоровью пострадавшего наносят неправильные действия при оказании первой помощи, а не сам укус змеи.

При укусе гадюке следует немедленно отправляться к врачу (или вызвать скорую помощь). По дороге очень важно, чтобы укушенная часть тела оставалась неподвижной и не работала. Движение ускоряет поступление яда в организм. Конечность можно зафиксировать косынкой, обычными палками. Пострадавшему следует сохранять спокойствие и не совершать лишних движений.