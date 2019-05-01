Игра поможет выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

В рамках игры "Sea Hero Quest" от пользователя требуется управлять лодкой, добираясь до разных контрольных точек на карте. При этом после того, как карта пройдена полностью, она удаляется, и человеку необходимо пройти маршрут повторно по памяти, пишет MedDaily со ссылкой на "Ридус". Если у человека есть изменения в головном мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, прохождение игры будет затруднительно.
Игра оказалась настолько эффективна, что позволяет лучше обычных тестов ставить диагноз еще до появления характерных симптомов заболевания. Исследователи выяснили: игроки с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера выбирают менее эффективные маршруты для достижения контрольных точек в игре. Причем, эти схемы движения были выявлены среди игроков из группы генетических рисков, у которых еще не было проблем с памятью.
В целом каждые две минуты игры в "Sea Hero Quest" можно приравнять к пяти часам лабораторных исследований. Эксперты называют "Sea Hero Quest" с более чем четырьмя миллионами игроков крупнейшим исследованием деменции в истории. Игра создана компанией Glitchers и профинансирована Deutsche Telekom в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона, Университетом Восточной Англии и Исследовательского центра болезни Альцгеймера в Великобритании.