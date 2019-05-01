Игра поможет выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

В рамках игры "Sea Hero Quest" от пользователя требуется управлять лодкой, добираясь до разных контрольных точек на карте. При этом после того, как карта пройдена полностью, она удаляется, и человеку необходимо пройти маршрут повторно по памяти, пишет MedDaily со ссылкой на "Ридус". Если у человека есть изменения в головном мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, прохождение игры будет затруднительно.