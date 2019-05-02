Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Японские ученые заметили связь между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал EurekAlert!.
Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) проанализировали рацион и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным. Десятикратное уменьшение потребления этого злака коррелировало с излишним весом.
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Ученые предположили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Также к достоинствам риса отнесли малое количество жира, а также незначительно повышение сахара в крови после употребления этого продукта. Тем не менее, диетологи напомнили, что люди, употребляющие слишком много риса, склонны к развитию метаболического синдрома и диабета.
В релизе ученых подчеркивается, что проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением, вопрос требует дополнительного изучения.