Боль в ногах оказалась симптомом рака кишечника

59-летний журналист обратился за помощью к врачам с жалобами на боли в ногах и спине. Свои ощущения пациент описывал как боль, возникающую словно от перегрузок. Обследование в больнице помогло установить истинную причину недомоганий мужчины – рак кишечника.

Говоря о симптоматике рака кишечника, медики обычно выделяют несколько симптомов, большинство которых связаны с пищеварением и дефекацией. Но по мнению британского журналиста у него заподозрить болезнь, исходя из этих симптомов, было невозможно – у него не наблюдалось никаких болей или дискомфорта в области живота, а его стул был изо дня в день одним и тем же. Специалисты высказались о том, что Боуэн столкнулся с атипичными симптомами.