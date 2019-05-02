Чт, 2.05.2019
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Боль в ногах оказалась симптомом рака кишечника

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Ноги. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

Рак кишечника может проявлять себя атипичной симптоматикой, и пример тому – история с британским журналистом Джереми Боуэном. У него признаком рака оказалась боль в ногах, пишет «МедикФорум».

59-летний журналист обратился за помощью к врачам с жалобами на боли в ногах и спине. Свои ощущения пациент описывал как боль, возникающую словно от перегрузок. Обследование в больнице помогло установить истинную причину недомоганий мужчины – рак кишечника.

Говоря о симптоматике рака кишечника, медики обычно выделяют несколько симптомов, большинство которых связаны с пищеварением и дефекацией. Но по мнению британского журналиста у него заподозрить болезнь, исходя из этих симптомов, было невозможно – у него не наблюдалось никаких болей или дискомфорта в области живота, а его стул был изо дня в день одним и тем же. Специалисты высказались о том, что Боуэн столкнулся с атипичными симптомами.

«Воспалительные процессы могут проявлять себя симптомами, далекими от очага воспаления. Боль в ногах или в спине вполне может быть признаком онкологии», - высказались врачи.

Медработники отметили, что в случае болей, не связанных с травмами, лучше проходить комплексное обследование. В некоторых случаях даже безобидная, на первый взгляд, боль может быть предвестником серьезного заболевания.

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