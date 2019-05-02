Аллерголог: многие и не догадываются, что у них аллергия на пыльцу

Однако в этом году многие из таких пациентов обратились к аллергологу за помощью – нынешней весной аллергия на пыльцу была выражена особенно сильно. Юлге рассказала, что у трети населения есть склонность реагировать на абсолютно безвредные антигены в окружающей среде.