Аллерголог: многие и не догадываются, что у них аллергия на пыльцу

В передаче «Huvitaja» на Vikerraadio аллерголог и детский врач Кая Юлге рассказала, что многие люди не знают, что у них аллергия на пыльцу, потому что ее симптомы принимаются за вирусное заболевание, пишет 60pluss.
Однако в этом году многие из таких пациентов обратились к аллергологу за помощью – нынешней весной аллергия на пыльцу была выражена особенно сильно. Юлге рассказала, что у трети населения есть склонность реагировать на абсолютно безвредные антигены в окружающей среде.
Аллергия на пыльцу одна из самых частых, и именно сейчас пик ее проявления, так что пациенты ищут помощи.