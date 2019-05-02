Чт, 2.05.2019
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Аллерголог: многие и не догадываются, что у них аллергия на пыльцу

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Пыльца растений у некоторых людей вызывает аллергию, основными симптомами которой являются насморк и кашель.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

В передаче «Huvitaja» на Vikerraadio аллерголог и детский врач Кая Юлге рассказала, что многие люди не знают, что у них аллергия на пыльцу, потому что ее симптомы принимаются за вирусное заболевание, пишет 60pluss.

Однако в этом году многие из таких пациентов обратились к аллергологу за помощью – нынешней весной аллергия на пыльцу была выражена особенно сильно. Юлге рассказала, что у трети населения есть склонность реагировать на абсолютно безвредные антигены в окружающей среде.

Аллергия на пыльцу одна из самых частых, и именно сейчас пик ее проявления, так что пациенты ищут помощи.

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