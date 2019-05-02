Большинство родителей не видят, что их дети имеют лишний вес

Родители в более чем половине случаев недооценивают наличие лишнего веса и даже ожирения у своих детей, – об этом заявили исследователи из Ноттингемского университета. В пользу этого вывода говорят результаты метаанализа 87 исследований, проведенных с 2000 по 2018 год и вобравших в себя данные 24,7 тысяч детей возрастом до 19 лет и их родителей.

Ученые констатировали наличие любопытной тенденции, а именно – у маленьких детей родители особенно часто склонны не видеть лишнего веса. Специалисты отметили, что чем младше ребенок, тем реже родители определяют у него наличие лишнего веса. При этом, по их словам, наибольшую лояльность родители проявляют в оценке веса у мальчиков – перекормленные мальчики чаще оцениваются родителями как нормальные по весу по сравнению с девочками.

Помимо этого специалисты обнаружили, что родители с лишним весом реже стройных видели лишние килограммы у своих детей.

«У взрослых людей с ожирением существует проблема точности восприятия их массы тела. Оказалось, что эта же проблема существует и в отношении детей с лишним весом», - приводится мнение ученых в Medical Express.

Согласно их данным, более трети детей и подростков (34%) неправильно определяют свой весовой статус – не видят проблемы при наличии лишних килограммов. В свою очередь, среди родителей более половины (55%) недооценивают риск избыточного веса у своих детей, характеризуя их массу тела как близкую к норме.

«Родители часто объясняют избыточный вес своего ребенка тем, что он имеет широкую кость, и избегают темы детского ожирения.