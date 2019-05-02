Для нормализации инсулина в крови полезны ячневая и перловая крупы

Особым образом исследователи выделяют продукты из ячменя. Их присутствие в рационе специалисты связывают с нормализацией уровней глюкозы и инсулина. В процессе переваривания ячменя, по мнению финских ученых, активизируется гормон GLP-1, благодаря чему снижается риск развития метаболических отклонений.

«GLP-1 используется как лекарственное средство для снижения сахара в крови и лечения от ожирения, но организм может вырабатывать его самостоятельно, если в питании содержится достаточно цельного зерна», - заключили авторы проекта.