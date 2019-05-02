Как лечить старость, или Кому нужны гериатры

Пожилых людей все больше, и то, каким будут последние десять или пятнадцать лет жизни, - большой и важный вопрос, пишет Tartu Postimees.
«Старость в настоящем и прошлом» - так звучала тема недавней лекции лектора по гериатрии Хельги Кольк, прочитанной в Тартуском университете. Доктор Кольк в следующем учебном году приступит в Тартуском университете к работе доцентом гериатрии в области медицинских наук.
С этого учебного года студентам-медикам в ТУ преподают гериатрию в качестве обязательного предмета. Ранее она была предметом по выбору.
Гериатрия преподается и в рамках других предметов. Например, на курсе медицинской этики один семинар посвящен этическим проблемам, связанным с пожилыми людьми, обсуждается проблема достойного старения и медицина для пожилых. На третьем курсе в отделении травматологии проходит семинар по общению, в рамках которого студенты впервые общаются с находящимися в больнице стариками. На четвертом курсе травматологии уже почти десять лет ведется практикум по ортогериатрии. На клинической фармакологии рассматривалась тема использования лекарств среди пожилых людей.
«Это большое достижение, что теперь в учебную программу добавили недельный цикл лекций и семинаров», - считает Кольк.
Гериатр видит широкий план
Хельги Кольк – терапевт в клинике травматологии и ортопедии, в действительности она работает там гериатром. Своей основной работой она считает именно работу врачом.
Пожилых людей среди пациентов отделения травматологии с переломами костей очень много – ежегодно от 600 до 700. В отделении случаются дни, когда поступает от 15 и более пациентов старше 80 лет.
Хельги Кольк очень ценит свою клинику, где еще четырнадцать лет назад была признана необходимость гериатра. В то время об ортогериатрии еще только начинали говорить.
Что делает гериатр иначе, чем обычный терапевт?
Хельги Кольк отвечает, что гериатр не просто смотрит на заболевания, хотя и их он должен хорошо знать, поскольку частые сердечные или инфекционные заболевания могут проявляться у пожилых людей как классическая картина болезни.
Гериатр смотрит, прежде всего, на общее самочувствие человека, его функциональное, психическое и психологическое состояние и социальные проблемы. Это предполагает в первую очередь целостный подход, намного более общий взгляд.
«С точки зрения самочувствия это намного важнее, чем лечение одного заболевания, - говорит она. – Что будет после болезни и как пациент будет жить дальше. Не только какие лекарства он должен принимать, а то, кто будет давать эти лекарства и где он достанет поесть. Это оценка человеческой потребности в помощи и руководство к тому, чтобы справиться».
Гериатр также занимается теми состояниями, которые связаны со многими заболеваниями и не подпадают ни под один диагноз. Например, падения – у них может быть много причин. Именно из-за страха упасть человек боится ходить. Он вообще не осмеливается выйти. Он боится остаться дома один, поскольку, если он упадет, он может не суметь встать. Все это влияет на его жизнь намного больше, чем какая-то болезнь. Хельги Кольк добавляет, что в Эстонии ситуация такова, что уровень социальных услуг и помощи, которую предлагают самоуправления, неравномерны. Кроме того, нет прямой инфолинии между системой больниц и семейных врачей. Семейный врач может и не знать, когда пожилой пациент из его списка находится в больнице и когда его выпишут оттуда домой.
Непризнанная специальность
Печальная сторона темы гериатрии, по словам Кольк, состоит в том, что, хотя наше население быстро стареет и Эстония входит в число «старых» стран Европы, официально в эстонских медицинских учреждениях не работает ни одного гериатра.
«Эстония – одна из четырех стран Евросоюза, где гериатрия не признана как медицинская специальность. Эти другие страны – Болгария, Словения и Греция», - пояснила она.
Действующее в Эстонии общество гериатров немногочисленно, некоторые из них обучались за границей, некоторые здесь. В 2006 году Министерство социальных дел заказало у Тартуского университета подготовку гериатров, в рамках которой уже работающих врачей обучали на гериатров так же, как в 1990-е обучали семейных врачей.
В заключительном экзамене участвовали известные в мире профессоры гериатрии Жан Байен из Бельгии и Рейо Тильвис из Финляндии, которые одобрили и программу, и подготовку врачей.
«А потом в министерстве решили, что такой специальности в Эстонии все-таки нет. Врачи, которые проучились два года, аттестованы по гериатрии, но более того, - рассказала Кольк. – Это было такой издевкой для нас!»
Эвтаназия – пока еще рано
Гериатрия занимается и темами окончания жизни, которые в случае других медицинских специальностей отходят на второй план.
Что касается эвтаназии, Кольк считает необходимым подчеркнуть, что в тех странах, где она разрешена, это очень большое исключение. «Умирание – нормальный и естественный процесс, жизнь всегда завершается смертью», - напоминает она.
Но о легализации эвтаназии в Эстонии, по ее мнению, говорить еще слишком рано.
«Поскольку в Эстонии нет приличной системы социального обеспечения, которая гарантировала бы человеку безопасность, свободу и возможность сделать выбор в конце жизни. Если мы сейчас первыми будем предлагать эвтаназию, это просто будет очень жестоко», - говорит Кольк.
Старики и гериатрия
Ожидаемая средняя продолжительность жизни сейчас составляет 82,3 года, у мужчин – 73,5, а 65-летние люди и старше составляют 19% населения Эстонии. По данным ООН, доля пожилых людей среди населения увеличится и в Эстонии, и в остальном мире.
Самую старшую часть пожилых людей называют преклонными стариками. Во второй половине ХХ века такими считались люди старше 75 лет. В начале XXI века к ним причисляют людей от 85 лет и старше.
Гериатрия занимается физическими, душевными, социальными и функциональными проблемами, реабилитацией и профилактикой заболеваний.
Функциональное состояние означает способность человека справляться с питанием, мытьем, движением в помещении и использованием туалета. А также пользованием телефоном, транспортом, походами в магазин и многим другим.
К гериатрическим специальностям относятся психогериатрия (диагностика и лечение психических расстройств у пожилых людей), ортогериатрия (лечение переломов, обусловленное ослаблением костей), онкогериатрия (проблемы, связанные с лечением злокачественных опухолей у пожилых).
Оскар Лепик
Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел
В Эстонии университет принимает на учебу в медицинской резидентуре в качестве терапевта или терапевта с дополнительной компетенцией. На гериатра можно учиться пять лет в терапевтической резидентуре, чтобы получить дополнительную специализацию.
Таким образом, в Эстонии гериатр – это врач, окончивший терапевтическую резидентуру с дополнительной специализацией в области гериатрии. Врач-специалист вносится в регистр врачей. Изменения в этой области министерство пока не считает необходимыми.