Как лечить старость, или Кому нужны гериатры

Непризнанная специальность

Печальная сторона темы гериатрии, по словам Кольк, состоит в том, что, хотя наше население быстро стареет и Эстония входит в число «старых» стран Европы, официально в эстонских медицинских учреждениях не работает ни одного гериатра.

«Эстония – одна из четырех стран Евросоюза, где гериатрия не признана как медицинская специальность. Эти другие страны – Болгария, Словения и Греция», - пояснила она.

Действующее в Эстонии общество гериатров немногочисленно, некоторые из них обучались за границей, некоторые здесь. В 2006 году Министерство социальных дел заказало у Тартуского университета подготовку гериатров, в рамках которой уже работающих врачей обучали на гериатров так же, как в 1990-е обучали семейных врачей.

В заключительном экзамене участвовали известные в мире профессоры гериатрии Жан Байен из Бельгии и Рейо Тильвис из Финляндии, которые одобрили и программу, и подготовку врачей.

«А потом в министерстве решили, что такой специальности в Эстонии все-таки нет. Врачи, которые проучились два года, аттестованы по гериатрии, но более того, - рассказала Кольк. – Это было такой издевкой для нас!»

Эвтаназия – пока еще рано

Гериатрия занимается и темами окончания жизни, которые в случае других медицинских специальностей отходят на второй план.

Что касается эвтаназии, Кольк считает необходимым подчеркнуть, что в тех странах, где она разрешена, это очень большое исключение. «Умирание – нормальный и естественный процесс, жизнь всегда завершается смертью», - напоминает она.

Но о легализации эвтаназии в Эстонии, по ее мнению, говорить еще слишком рано.

«Поскольку в Эстонии нет приличной системы социального обеспечения, которая гарантировала бы человеку безопасность, свободу и возможность сделать выбор в конце жизни. Если мы сейчас первыми будем предлагать эвтаназию, это просто будет очень жестоко», - говорит Кольк.

Старики и гериатрия

Ожидаемая средняя продолжительность жизни сейчас составляет 82,3 года, у мужчин – 73,5, а 65-летние люди и старше составляют 19% населения Эстонии. По данным ООН, доля пожилых людей среди населения увеличится и в Эстонии, и в остальном мире.

Самую старшую часть пожилых людей называют преклонными стариками. Во второй половине ХХ века такими считались люди старше 75 лет. В начале XXI века к ним причисляют людей от 85 лет и старше.

Гериатрия занимается физическими, душевными, социальными и функциональными проблемами, реабилитацией и профилактикой заболеваний.

Функциональное состояние означает способность человека справляться с питанием, мытьем, движением в помещении и использованием туалета. А также пользованием телефоном, транспортом, походами в магазин и многим другим.

К гериатрическим специальностям относятся психогериатрия (диагностика и лечение психических расстройств у пожилых людей), ортогериатрия (лечение переломов, обусловленное ослаблением костей), онкогериатрия (проблемы, связанные с лечением злокачественных опухолей у пожилых).