Благотворительный забег поможет создать парк для колясочников

9 мая состоится благотворительный забег Teatejooks, одна из целей которого – пропаганда здорового образа жизни среди детей и изменение привычек в движении. Кроме того, дети по всей Эстонии будут бежать в пользу тех своих сверстников, которые потеряли способность передвигаться. Плечо в деле расширения возможностей для игр детей-колясочников подставил и Детский фонд Клини ТУ.

«К концу лета мы планируем достичь в Хаапсалу ситуации, когда, приходя в парк, ребенок на коляске не должен будет думать, сможет он зайти в парк или нужно прийти на костылях, или на своих двоих», - рассказала глава реабилитационного центра Кадри Энглас.

В построенном год назад парке есть предназначенные для детей на колясках качели, карусель и полосы препятствий. Это дает возможность детям не только активно проводить время на свежем воздухе, но и учиться управлять креслом на трудных участках дороги.

Запланированное расширение добавит в парк песочницу с высокими и низкими площадками, что позволит детям лепить из песка так любимые ими замки. Кроме того, посетители парка смогут использовать многофункциональный детский городок, чтобы лазать, выдумывать и играть.

Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр самый большой в Эстонии в области оказания услуг по восстановительному лечению людей с трудностями передвижения. В год его посещают порядка 3500 пациентов, в числе которых и дети. Парк могут использовать пациенты центра, горожане и туристы.

Детский фонд выделает на расширение парка 50% от его стоимости, то есть, до 35 000 евро. Поддержать строительство парка может любой желающий, отправив пожертвование Фонду.

Благотворительный забег Teatejooks призывает людей сделать пожертвование по телефону 900 7777 (цена 7 евро) или через банк:

Получатель: MTÜ Tallinnmeeting

Swedbank: EE292200221066301357.