Врач: состояние ног расскажет о многих болезнях

В частности, отметил Кристиан Йессен, холодные и бледные ноги зачастую наблюдаются у пациентов, страдающих от проблем, связанных с закупоркой артерий и сердечно-сосудистыми болезнями. Постоянная мышечная слабость в ногах свойственна людям, страдающим от аритмии и неврологических недугов.

По состоянию ног пациентов врачи нередко узнают о повышенном сахаре в крови и склонности к диабету. При повышенной концентрации сахара в крови повреждаются нервы, страдает кровообращение, а вместе с этим и чувствительность в ногах. Так, человек может натереть, поранить ногу, но не почувствовать и не заметить этого, как не заметить и заражения.