Ученые рекомендуют безделье

«В современном мире люди привыкли к тому, что бесконечная занятость, стресс – это постоянно присутствующие вещи в жизни, норма. Но постоянные работа и груз дел, нуждающихся в исполнении, могут иметь плохие последствия для психического состояния человека и его здоровья в целом», - предостерегают ученые.

По мнению специалистов, время от времени можно и нужно позволять себе бездельничать – проводить время без оглядки на КПД своих занятий, заниматься исключительно тем, что по душе, или даже просто лежать какое-то время на диване. Психологи утверждают, что такое безделье как раз может стать способом повысить производительность своих обычных дел. Рутинные обязанности и работа могут привести к полной растрате энергии – моменты безделья полезны тем, что помогают восполнить ее баланс. По мнению ученых, нужно понимать, когда организм нуждается в отдыхе и предоставлять ему такую возможность.