Ученые рекомендуют безделье

Издание The New York Times опубликовало статью, в которой группа ученых поделилась доводами о пользе безделья. По словам психолога Сэнди Манн, в Голландии существует такое понятие как «никсен», обозначающее процесс, когда человек ничем не занят, то есть, в сущности, безделье, передает «МедикФорум». Для подобного «никсен» тоже должно быть место в жизни, заявила специалист. Прежде всего, моменты ничегонеделанья помогают ослабить напряжение, в котором сегодня существуют очень многие люди.
«В современном мире люди привыкли к тому, что бесконечная занятость, стресс – это постоянно присутствующие вещи в жизни, норма. Но постоянные работа и груз дел, нуждающихся в исполнении, могут иметь плохие последствия для психического состояния человека и его здоровья в целом», - предостерегают ученые.
По мнению специалистов, время от времени можно и нужно позволять себе бездельничать – проводить время без оглядки на КПД своих занятий, заниматься исключительно тем, что по душе, или даже просто лежать какое-то время на диване. Психологи утверждают, что такое безделье как раз может стать способом повысить производительность своих обычных дел. Рутинные обязанности и работа могут привести к полной растрате энергии – моменты безделья полезны тем, что помогают восполнить ее баланс. По мнению ученых, нужно понимать, когда организм нуждается в отдыхе и предоставлять ему такую возможность.
Кстати, безделье стимулирует и работу ума, помогает генерировать оригинальные идеи.
«Ум ищет свою собственную стимуляцию. Когда человек позволяет себе витать в облаках, у него больше шансов прийти к креативности», - сообщили исследователи.