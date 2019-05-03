Ученые: заменять сахар медом надо с осторожностью

Специалисты британской организации Action on Sugar пришли к заключению о том, что мед нельзя считать продуктом, заменяющим сахар, - употребление и того, и другого требует строгой умеренности и ограничивается одинаковой дозой. По словам ученых, норма сахара, меда и других подсластителей для взрослого человека – не более 30 граммов в день. Однако многие потребители добавляют мед в еду и питье, не соблюдая меры, поскольку считают его полезным и предпочтительным для здоровья.

Но так ли уж выгоден мед?

Исследователи проанализировали мед и другие подсластители, которые используются потребителями как замена сахару. Вывод ученых таков: утверждения о волшебных преимуществах меда зачастую являются лишь следствием навязчивой пропаганды маркетологов.

Специалистами были проверены более 200 продуктов из британских супермаркетов – таких как мед, сахар и сиропы, которые подаются потребителю как натуральные и здоровые. В результате они установили, что мед и сиропы мало чем отличаются от рафинированного сахара. В частности, заявили авторы работы, мед может содержать до 86% свободных сахаров, а кленовый сироп - до 88%. Также эксперты добавили, что готовые продукты с медом в конечном счете содержат огромное количество сахара.

Свободные сахара, о которых идет речь выше, - это глюкоза, фруктоза, сахароза и другие. Исследование показало: если в чай добавить семиграммовую ложку меда, в чашке окажется шесть граммов свободных сахаров, а такая же ложка обычного белого сахара даст четыре грамма свободных сахаров. Ученые предостерегли, что большое количество калорий, поступающих из этих сахаров, способствует риску ожирения, диабета второй степени, различных видов рака, заболеваний печени и зубов.