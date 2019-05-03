Жизнь насекомых: дети приносят из школ не только знания, но и вши

Заразиться может каждый, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Чаще головные вши появляются в детском саду и в школе у детей в возрасте от трех до одиннадцати лет, особенно у девочек, которые заражаются, соприкасаясь с волосами других детей, или посредством расчесок, платков, резинок и шапок.

Точной статистики о количестве заразившихся детей в Эстонии у департамента нет, поскольку случаи педикулеза они не регистрируют с 2004 года. «Что где-то есть вши, мы узнаем только из поступающих к нам жалоб, – говорит Юргенсон. – Вспышек педикулеза, насколько нам известно, нет ни в одной школе».

По ее словам, при обнаружении вшей в школе или детском саду незамедлительно необходимо оповестить об этом всех учеников и их родителей по электронной почте или e-kool, учитывая требования Закона о защите личных данных. «Любое детское учреждение должно оповещать всех родителей даже об одном случае заболевания и по этой причине часто думают, что в школе существует масштабная проблема. Но на самом деле это не так», – уточняет она.

Могут ли в школе в связи с распространением вшей объявить карантин? По словам Юргенсон, карантин – это крайняя мера, и в случае педикулеза ее обычно не применяют. Кроме того, приближаются каникулы, когда школы могут провести генеральную уборку. Если ребенок с педикулезом, например, занимался на уроке физкультуры в зале, необходимо сразу почистить спортивные маты. Департамент рекомендует использовать для этих целей пароочистители.

Первые признаки

Головная вошь, живущая на человеке, достигает в длину от двух до четырех миллиметров. Она не прыгает, не летает и не плавает, но может очень быстро бегать. Самка откладывает в день примерно 5-10 яиц, которые называют гнидами, у корней волос. Всего в течение жизни, длящейся около месяца, самка откладывает 150-300 гнид. Слюна и продукты жизнедеятельности паразитов вызывают аллергическую реакцию и раздражение. Из-за расчесывания может начаться гнойное воспаление кожи.

Из-за вшей могут увеличиться лимфоузлы на шее и за ушами. Но первый и самый главный признак – появление маленьких ранок в местах укусов, которые сильно чешутся. Зуд вызывает фермент, который выделяют вши. Как правило, гнид замечают раньше, чем самих насекомых.

«Очень важно подчеркнуть, что вши не возникают от грязи, – говорит Юргенсон. – Такое ошибочное мнение возникает, видимо, из-за того, что чистоплотные люди сразу что-то предпринимают, чтобы бороться с паразитами, а, например, асоциалам все равно, и они просто позволяют вшам распространяться».