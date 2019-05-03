Жизнь насекомых: дети приносят из школ не только знания, но и вши

Педикулез – это не пережиток прошлого, а вполне реальная проблема, с которой периодически сталкиваются школьники и детсадовцы по всей Эстонии. Как правило, больше всего обвинений в распространении вшей летит в сторону администрации школ и прочих детских учебных учреждений. Но оправданы ли эти обвинения?
Эпидемии нет
В редакцию Rus.Postimees обратилась Мария, ребенок которой учится в Таллиннской Ляэнемереcкой гимназии и уже не первый раз заражается педикулезом. «Постоянно слышу, что в нашей школе у кого-то вши, практически круглый год. У моего ребенка за два года уже второй раз педикулез, принесенный из школы, – рассказывает обеспокоенная мать. – Неужели проблема вшей при школе – это нормально в XXI веке? В наше время такого не было, не помню, чтобы в школе у кого-то были вши».
По ее словам, школа бездействует и не заинтересована в решении проблемы. «Шампунь стоит от 22 до 30 евро. Может, администрация тогда должна оплачивать эти расходы, раз не хотят обрабатывать школу препаратами, хотя проблема существует уже много лет практически круглый год? В школу звонила, сказали - не знают, кто этим должен заниматься. Куда обращаться, чтобы решить эту проблему?» – задается она вопросом.
Директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов заверяет, что в их школе нет эпидемии педикулеза. «В течение года наблюдаются единичные случаи этого заболевания. Медработником проведено 946 осмотров с сентября, выявлено 11 случаев, – рассказывает он. – Мама звонила в школу медработнику, секретарю, написала письмо директору. Во всех случаях она получила ответ».
Преснецов отмечает, что распространение инфекций в школе зачастую неизбежно. «Надо понимать, что школа – учебное учреждение, где между учениками происходит плотное общение. Дети в отличие от взрослых менее склонны соблюдать строгие гигиенические нормы, они с легкостью пользуются чужими вещами, и распространение некоторых инфекций является неизбежным», – констатирует он.
Директор подчеркивает, что педикулез переносится от носителя к носителю и может быть принесен в школу отовсюду, поскольку дети бывают также на тренировках, в бассейне, пользуются общественным транспортом и так далее. «Медработник систематично и по сообщениям родителей или учителей проводит профилактический осмотр. Полученная информация предоставляется администрации школы и родителям, – продолжает директор Преснецов. – Прямая обязанность родителей – следить и заботиться о здоровье своего ребенка. Но, к сожалению, не все родители ответственно относятся к рекомендациям медработника и администрации школы, и больной ребенок преждевременно приходит в школу».
Директор рекомендует родителям в случае выявления заболевания сообщать об этом медработнику школы и классному руководителю, а также отмечает, что до полного выздоровления ребенок должен лечиться дома и не посещать занятия. «С частными случаями заболеваний разбираются сами родители, безусловно, стоит проконсультироваться с семейным врачом, он подскажет верные способы лечения», – заключил Преснецов.
Карантин – крайняя мера
Инспектор пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Герда Юргенсон говорит, что в последние годы вши действительно начали активно распространяться как в детских учреждениях, так и в учреждениях социальной опеки. Но в данном случае напрямую винить школу нельзя, поскольку ребенок не только ходит в школу, но и посещает тренировки, общается с друзьями и так далее.
Заразиться может каждый, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Чаще головные вши появляются в детском саду и в школе у детей в возрасте от трех до одиннадцати лет, особенно у девочек, которые заражаются, соприкасаясь с волосами других детей, или посредством расчесок, платков, резинок и шапок.
Точной статистики о количестве заразившихся детей в Эстонии у департамента нет, поскольку случаи педикулеза они не регистрируют с 2004 года. «Что где-то есть вши, мы узнаем только из поступающих к нам жалоб, – говорит Юргенсон. – Вспышек педикулеза, насколько нам известно, нет ни в одной школе».
По ее словам, при обнаружении вшей в школе или детском саду незамедлительно необходимо оповестить об этом всех учеников и их родителей по электронной почте или e-kool, учитывая требования Закона о защите личных данных. «Любое детское учреждение должно оповещать всех родителей даже об одном случае заболевания и по этой причине часто думают, что в школе существует масштабная проблема. Но на самом деле это не так», – уточняет она.
Могут ли в школе в связи с распространением вшей объявить карантин? По словам Юргенсон, карантин – это крайняя мера, и в случае педикулеза ее обычно не применяют. Кроме того, приближаются каникулы, когда школы могут провести генеральную уборку. Если ребенок с педикулезом, например, занимался на уроке физкультуры в зале, необходимо сразу почистить спортивные маты. Департамент рекомендует использовать для этих целей пароочистители.
Первые признаки
Головная вошь, живущая на человеке, достигает в длину от двух до четырех миллиметров. Она не прыгает, не летает и не плавает, но может очень быстро бегать. Самка откладывает в день примерно 5-10 яиц, которые называют гнидами, у корней волос. Всего в течение жизни, длящейся около месяца, самка откладывает 150-300 гнид. Слюна и продукты жизнедеятельности паразитов вызывают аллергическую реакцию и раздражение. Из-за расчесывания может начаться гнойное воспаление кожи.
Из-за вшей могут увеличиться лимфоузлы на шее и за ушами. Но первый и самый главный признак – появление маленьких ранок в местах укусов, которые сильно чешутся. Зуд вызывает фермент, который выделяют вши. Как правило, гнид замечают раньше, чем самих насекомых.
«Очень важно подчеркнуть, что вши не возникают от грязи, – говорит Юргенсон. – Такое ошибочное мнение возникает, видимо, из-за того, что чистоплотные люди сразу что-то предпринимают, чтобы бороться с паразитами, а, например, асоциалам все равно, и они просто позволяют вшам распространяться».
Вши животных не передаются человеку, поэтому заражение от домашних питомцев абсолютно исключено. Зато они распространяются от человека к человеку. «В этом плане не важно, чистоплотный он или нет, важно, как он общается с другими людьми, – объясняет инспектор. – Например, дети чаще соприкасаются головами, используют расчески и шапки друг друга и так далее».
Пробел в знаниях
Герда Юргенсон отмечает, что зачастую у родителей отсутствуют необходимые знания, как вести себя в случае обнаружения вшей у ребенка, поэтому многие думают, что достаточно только один раз использовать специальный шампунь и на этом все. «Очень важна и уборка, которую преимущественно проводят неосновательно, например, дома убираются, а автомобиль не чистят», – перечисляет инспектор.
Также родителям настоятельно рекомендуют раз в неделю осматривать голову ребенка. «Безусловно, после заражения педикулезом в течение примерно недели необходимо проводить осмотры и при необходимости сделать повторное выведение паразитов, это связано с жизненным циклом вшей. Если не избавиться от всех гнид, через неделю некоторые живучие особи могут вновь начать развиваться», – поясняет она.
То, что каждый родитель может и должен сделать, – это оповестить школу о наличии вшей у своего ребенка. «Если в детском коллективе педикулез обнаружен уже у пяти человек, об этом стоит проинформировать Департамент здоровья», – уточняет Юргенсон.
Инспектор напоминает, что зараженного вшами ребенка нельзя допускать в школу или детский сад, и он должен лечиться дома. Можно также проконсультироваться с семейным врачом, который назначит лечение и скажет, когда ребенок может вернуться в класс.
Рекомендации Департамента здоровья для родителей:
- Расчесывание волос важно при диагностике педикулеза, одного визуального контроля может быть недостаточно.
- Зуд кожи головы часто возникает лишь через несколько недель после заражения и педикулез долгое время может оставаться незамеченным, поэтому важно регулярно проверять всех членов семьи.
- Лечите всех зараженных одновременно.
- Перед использованием лечебного шампуня ознакомьтесь с инструкцией и используйте средства целесообразно.
- Во избежание повторного заражения постирайте в стиральной машине при температуре выше 60ºC одежду, с которой контактировал больной – шапки, шарфы, одежду с воротниками и постельное белье. В случае использования сушилок выбирайте режим с более высокой температурой.
- Неподходящую для машинной стирки одежду необходимо держать по меньшей мере две недели в закрытом пакете или отнести в химчистку.
- Расчески, гребни и резинки также необходимо обработать при высокой температуре или просто выбросить.
- Тщательно пропылесосьте все полы, ковры, мягкую мебель, а затем смените пылевой мешок, поскольку срок жизни гнид – две недели. При очистке вещей и полов используйте пароочиститель.