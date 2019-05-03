«Я даже во сне могла видеть еду»: женщины Эстонии рассказали, к чему их привела погоня за идеальной фигурой

Расстройство пищевого поведения - то, с чем в погоне за стройностью сталкиваются многие девушки. Помимо проблем со здоровьем, они обретают и психологические проблемы. Однако в нашем обществе эта тема поднимается редко, поскольку ее до сих пор окружают ложный стыд и ошибочное понимание. Переедание или голодание, постоянные мысли о еде или борьба с лишними килограммами - это не легкомысленный каприз, а то, что в худшем случае может привести к смерти.

В сегодняшней передаче Роальд Йоханнсон встретится с тремя женщинами, которые знают о расстройстве пищевого поведения не понаслышке. В жизни 21-летней Катре было время, когда за весь день она съедала лишь одну морковку. В подростковом возрасте ее тело стало меняться, что привело к непреодолимому желанию иметь идеальную фигуру и вес. Закончилось это все опасным для жизни недостатком веса. «То, что больной рассудок может выдумать, на самом деле пугает», - вспоминает Катре свою систему питания в подростковом возрасте.

Обида Агнели на бывшего жениха, который сделал замечание по поводу ее веса, привело к тому, что девушка практически перестала есть, изнуряя при этом себя спортом. Полгода голодовки привели к дикому жору. «Я даже во сне могла видеть еду», - вспоминает Агнели.

Роальд Йоханнсон встретится также с известной ясновидящей Алисой. Неправильные пищевые привычки, заложенные в детстве, и в целом ненормальное отношение к еде, вероятно, и стали причиной того, что Алиса стала переедать во взрослом возрасте.