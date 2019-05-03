Ученые: любители диетической колы едят больше сладостей

Специалисты подсчитали, что в среднем в день любители диетической колы поглощают на 200 калорий больше по сравнению с людьми, которые пьют высококалорийные сладкие напитки.

«Люди, которые пьют напитки без сахара, нередко впоследствии чувствуют себя более голодными, и это побуждает их употреблять больше пищи или калорийных напитков», - говорится в отчете исследователей.

Тот же эффект наблюдается и среди детей. Ученые проанализировали данные о здоровье 7000 детей и убедились: дети, начинавшие употреблять диетическую колу, стремились компенсировать недостаток сахара и были в большей степени ориентированы на поиски пищи, содержащей сахар. При этом риск развития ожирения неизменно повышается, а такой риск в раннем возрасте тесно связан с будущим возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

«Все это ставит под сомнение полезность низкокалорийных подслащенных напитков, когда речь идет об уменьшении калорий и регулировании веса», - резюмировала ведущий специалист исследования доктор Эллисон Сильветски.