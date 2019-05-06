Один бокал за ужином: норма или повод задуматься о лечении?

Консультант по зависимостям в клинике Confido Оксана Козлова рассказала Rus.Postimees о том, как современная медицина подходит к лечению алкогольной и наркотической зависимости.
«Мы работаем с химической зависимостью, другими словами, с алкогольной, наркотической и зависимостью от таблеток. Бытует мнение, что зависимость - это первичное, хроническое, прогрессирующее и смертельное заболевание, поражающее четыре сферы жизнедеятельности человека: биологическую, психологическую, социальную и духовную», - пояснила специалист. Если говорить о том, считать ли зависимость болезнью или выбором, то, по словам Оксаны, зависимая личность, конечно, всегда делает выбор в пользу вещества. Алкоголь, наркотики - на первом месте. После того как человек начинает лечиться и выздоравливать от зависимости, у него появляется выбор употреблять или нет.
Если алкоголь стал влиять на жизнь, пора лечиться
«Часто говорят, что наркологи не лечат тех пациентов, которые приходят не сами, а их приводят родные или друзья. Должна отметить, что у нас есть разные клиенты, в том числе и те, которых приводят близкие, но если человек пришел с ними, значит, у него есть мотивация. На самом деле мотивация на момент лечения не определяет результат, она может появиться в процессе, как часто и случается. В любом случае, когда любовь к спиртному представляет опасность и превращается в зависимость, стоит подумать о начале лечения», - рассказывает Оксана и добавляет, что лечение стоит начинать тому, кто чувствует, что от употребления есть последствия. Начинают разрушаться сферы жизни, появляются проблемы со здоровьем, психикой, чувствами, проблемы в социуме (с семьей, законом, на работе), проблемы в духовной сфере. Когда употребление превращается в необходимость и теряется контроль.
По словам Оксаны, 50% клиентов клиники продолжают поддерживать трезвый образ жизни после курса лечения: «Основная программа длится три месяца, встречи от одного до трех раз в неделю. В интенсивной части программы мы помогаем клиенту признать свою ситуацию, научиться новым навыкам управления стрессом, даем знания, необходимые для восстановлений после программы. Мы используем миннесотскую модель для лечения зависимости. Наш метод представляет собой интенсивный план деятельности, содержащий групповые и индивидуальные консультации, познавательные лекции. В центре всего лежит взаимная поддержка и использования программы 12 шагов. Проводится ознакомление с группами самопомощи. В процессе программы индивидуальный план клиента корректируется, исходя из его личных потребностей. В конце подводим итоги и составляем дальнейший план действий. Если говорить о минусах лечения от зависимости, то всегда есть угроза срыва и многое зависит от самого клиента: будет ли он поддерживать качественную трезвость и использовать те знания, которые получил у нас, или сделает выбор в пользу употребления».
Самое трудное – признать проблему вслух
Надежда (имя изменено, настоящее имя редакции известно) пришла в клинику по собственной инициативе, в отличие от большей части пациентов, которых туда отправляют, например, судебные исполнители. «Я не была алкоголиком или пьяницей в классическом понимании, но я стала каждый день пить спиртное. Например, за ужином могла выпить до трех бокалов вина, или сидя перед телевизором, откупорить бутылочку. В определенный момент меня это стало пугать, а бросить самой не удавалось: вроде понимаю, что это опасно и неправильно, но все равно нахожу отговорки и убеждаю себя, что все не так страшно, я же не напиваюсь», - делится она.
По словам Надежды, в группе она оказалось самой молодой участницей и единственной женщиной. Самое трудное, как оказалось, перед другими участниками группы вслух признать, что проблема есть и с ней не удается справиться.
Курс состоит из десяти встреч, на каждой из которых участники обсуждают связанные с зависимостями темы, по одной раз в неделю, и вспоминают свои истории, делятся ситуациями, в которых сделали кому-то больно или предстали в дурном свете. «Нам еще задают домашние задания, когда нужно вспомнить плохие ситуации, связанные с зависимостью. Ведь обычно люди вспоминают что-то смешное или приятное, произошедшее с ними под действием алкоголя, а в плохих вещах мы себе не признаемся. А во время лечения приходится вытаскивать на свет все, что сделал плохого, возникает чувство вины, и тогда ты пересматриваешь свое отношение к зависимости. Плюс в том, что в группе никто тебя не осудит – это табу. Для меня еще одним значимым фактором стало то, что я близко увидела тех, кто уже серьезно зависит от спиртного. Обычно если на улице видишь, то мимо проходишь и забываешь, а в группе отчетливо понимаешь: если ты уже здесь, значит у тебя проблема, и ты вполне можешь оказаться на месте того, чье состояние тебя так пугает. Это отрезвляет», - рассказала Надежда.
Впереди у Надежды осталась одна встреча, но она планирует посещать группы, когда возникнет необходимость: «Пока что я не отказалась от алкоголя полностью и не уверена, что мне это нужно. Но исчезла тяга, я стала контролировать ситуацию. Могу выпить бокал в ресторане, но дома в качестве расслабления – нет. Меня научили не запивать проблемы».
Как понять, что пора задуматься о лечении?
Зачастую люди не отдают себе отчет в том, как много они на самом деле пьют. Бокал вина за ужином каждый вечер не кажется такой уж проблемой до тех пор, пока не перерастет в тяжелую зависимость, с которой справиться намного сложнее.
«Многие жалобы, вызванные действием алкоголя, являются неспецифическими, зачастую человеку сложно осознать, что причиной ухудшения самочувствия может быть влияние алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя напрямую связано с более чем 60 проблемами со здоровьем, в их числе алкогольный гепатит, цирроз печени панкреатит, заболевания сердечно-сосудистой системы и неврологические проблемы», - написано на домашней странице лаборатории Synlab, врачи которой помогают пациентам узнать, насколько далеко зашла их проблема с алкоголем.
Лаборатория предлагает клиентам сделать пять анализов крови:
Углеводдефицитныйтрансферрин CDT
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Гемограмма и средний объем эритроцитов (MCV)
Эти анализы позволяют получить объективную оценку степени повреждений внутренних органов и систем организма, возникших в результате употребления алкоголя.
Врач лабораторной диагностики Ирина Утенко напомнила, что алкоголь является психоактивным, токсическим веществом, вызывающим зависимость. Более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями, травмами и снижением качества жизни, являются следствием пагубного употребления алкоголя. «Одними из серьезных нарушений здоровья, связанным с пристрастием к спиртному, становятся сердечно-сосудистые заболевания, например, повышенное артериальное давление, нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца и др., заболевания печени (алкогольный стеатоз, гепатит и цирроз), поджелудочной железы и неврологические нарушения.Так же употребление алкоголя влияет на внешность, поведение, качество сна и ослабляет иммунную систему. В алкоголе практически нет нужных и полезных для нашего организма питательных веществ, но алкоголь содержит в достаточном количестве энергию, что приводит к лишним килограммам», - рассказала специалист.
Она подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует. Есть уровень потребления, при котором риск будет достаточно невелик, однако ВОЗ не устанавливает четких значений для таких доз. Нарушения здоровья из-за употребления алкоголя долгое время могут никак не проявляться, но повреждающий эффект алкоголя будет накапливаться. Часто из-за неспецифических жалоб трудно определить, что причина всему употребляемый алкоголь.
«Объективную информацию о возможных нарушениях здоровья можно получить с помощью анализов крови, например, c помощью составленного врачами медицинской лаборатории SYNLAB пакета анализов о влиянии алкоголя. В общем анализе крови отдельное внимание уделяется параметру MCV или среднему объему эритроцита. Прямой токсический эффект алкоголя на эритроциты вызывает повышение MCV. Дефицит фолиевой кислоты и витамина В12, являющийся вторичным следствием употребления алкоголя, а также повреждения печени могут также вызывать повышение MCV. Изменение MCV в ответ на изменение уровня потребления алкоголя происходит очень медленно, для нормализации MCV может потребоваться 3-4 месяца воздержания», - поясняет врач.
Фермент Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)
Среди разных людей уровень повышения ГГТ в ответ на употребление различных доз алкоголя и при различной продолжительности злоупотребления может значительно отличаться. Прежде всего, по словам Ирины, ГГТ является индикатором хронического употребления высоких доз алкоголя, но может оставаться и в пределах нормальных значений, особенно в случае без сопутствующих заболеваний печени и поджелудочной железы. Концентрация фермента в сыворотке, как правило, возвращается к норме спустя 4-8 недель после прекращения употребления алкоголя.
Ферменты Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Уровень АСТ и АЛТ отражает генерализованное повреждение клеток печени или повышение проницаемости клеточных мембран (стенок) в том числе и по причине употребления алкоголя. Наиболее высокая активность АЛТ выявляется в печени и почках, меньшая - в сердце, скелетной мускулатуре, поджелудочной железе, селезенке, легких, эритроцитах, а повышение уровня АСТ происходит и при поражениях сердечной и скелетных мышц, эти маркеры не могут рассматриваться в качестве самостоятельных индикаторов хронического злоупотребления
Углеводдефицитный трансферрин (УДТ,Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDТ)
Специфичное повышение CDT наблюдается у мужчин, потребляющих ежедневно более 4-6 единиц алкоголя и у женщин, потребляющих ежедневно более 2-4 единиц алкоголя в течение не менее 7-14 дней, что позволяет устанавливать факт хронического злоупотребления лабораторным путем. При этом у большинства пациентов, страдающих неалкогольными заболеваниями печени, уровень CDT остается в пределах нормы, что отличает его от показателей ГГТ, АЛТ и АСТ. Уровень CDT снижается до нормы через 2-4 недели после прекращения употребления алкоголя. Однократные приемы высоких доз алкоголя не вызывают повышения этого показателя.