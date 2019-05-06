Один бокал за ужином: норма или повод задуматься о лечении?

По словам Надежды, в группе она оказалось самой молодой участницей и единственной женщиной. Самое трудное, как оказалось, перед другими участниками группы вслух признать, что проблема есть и с ней не удается справиться.

Курс состоит из десяти встреч, на каждой из которых участники обсуждают связанные с зависимостями темы, по одной раз в неделю, и вспоминают свои истории, делятся ситуациями, в которых сделали кому-то больно или предстали в дурном свете. «Нам еще задают домашние задания, когда нужно вспомнить плохие ситуации, связанные с зависимостью. Ведь обычно люди вспоминают что-то смешное или приятное, произошедшее с ними под действием алкоголя, а в плохих вещах мы себе не признаемся. А во время лечения приходится вытаскивать на свет все, что сделал плохого, возникает чувство вины, и тогда ты пересматриваешь свое отношение к зависимости. Плюс в том, что в группе никто тебя не осудит – это табу. Для меня еще одним значимым фактором стало то, что я близко увидела тех, кто уже серьезно зависит от спиртного. Обычно если на улице видишь, то мимо проходишь и забываешь, а в группе отчетливо понимаешь: если ты уже здесь, значит у тебя проблема, и ты вполне можешь оказаться на месте того, чье состояние тебя так пугает. Это отрезвляет», - рассказала Надежда.

Впереди у Надежды осталась одна встреча, но она планирует посещать группы, когда возникнет необходимость: «Пока что я не отказалась от алкоголя полностью и не уверена, что мне это нужно. Но исчезла тяга, я стала контролировать ситуацию. Могу выпить бокал в ресторане, но дома в качестве расслабления – нет. Меня научили не запивать проблемы».

Как понять, что пора задуматься о лечении?

Зачастую люди не отдают себе отчет в том, как много они на самом деле пьют. Бокал вина за ужином каждый вечер не кажется такой уж проблемой до тех пор, пока не перерастет в тяжелую зависимость, с которой справиться намного сложнее.

«Многие жалобы, вызванные действием алкоголя, являются неспецифическими, зачастую человеку сложно осознать, что причиной ухудшения самочувствия может быть влияние алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя напрямую связано с более чем 60 проблемами со здоровьем, в их числе алкогольный гепатит, цирроз печени панкреатит, заболевания сердечно-сосудистой системы и неврологические проблемы», - написано на домашней странице лаборатории Synlab, врачи которой помогают пациентам узнать, насколько далеко зашла их проблема с алкоголем.

Лаборатория предлагает клиентам сделать пять анализов крови:

Углеводдефицитныйтрансферрин CDT

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Гемограмма и средний объем эритроцитов (MCV)

Эти анализы позволяют получить объективную оценку степени повреждений внутренних органов и систем организма, возникших в результате употребления алкоголя.