Таблетки. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Один из активистов сообщества "Диссернет" Пётр Талантов в апреле опубликовал разоблачение популярной в "Инстаграме" фитнес-гуру Елены Корниловой, сумев доказать, что та вводит подписчиков в заблуждение относительно своих дипломов и навыков экспертизы. Но почему люди продолжают верить "экспертам" из соцсетей?

Еще в феврале интервью с Корниловой появилось в РБК, но после расследования Талантова и его коллеги Михаила Гельфанда издание опубликовало опровержение изложенного в статье и удалило ее.

"Добавки с хромом не рекомендованы для приема во время беременности!", - восклицает учёный в ответ на совет 29-летней уфимской модели, напоминая, что подобные советы чреваты преждевременными родами.

По словам Талантова, и Сингапурский национальный университет, и Мюнхенский технологический университет, про обучение в которых писала Корнилова удивились "наличию" у них такой студентки.

"Последнее письмо из Мюнхена пришло за подписью заместителя руководителя юридической службы. Герр Рик пребывает в глубоком недоумении от происходящего. Он не только подтвердил, что Елена никогда не училась в TUM, а документы являются очевидной (причем халтурной) подделкой, но и то, что там нет учебного курса по органической химии, на котором она могла бы учиться", - пишет активист.

Сама Корнилова не отвечает на запросы журналистов, но на своей странице в "сториз" признает, что некоторые из её советов "Инстаграм" удалил "по жалобам хейтеров".

Там же она писала о звонках с угрозами и требованиями удалить страницу с более чем четвертью миллиона фолловеров, но пообещала "бесить всех ещё сильнее".

Как сообщили Русской службе Би-би-си источники, знавшие девушку по Уфе, ее альма матер - Уфимский государственный авиационный технический университет, где та не окончила пятилетнюю образовательную программу.

"Казус Корниловой" впечатлил исследователей: ранее практикам "Диссернета" не встречались случаи обращения в суд за границей относительно подложных дипломов у фитнес-блогеров.

"Случаи юридического преследования таких блогеров мне неизвестны. В "диссернетовской" практике, пожалуй, нет, но подложных медицинских диссертаций в "Диссернете" попадается сколько угодно", - поведал BBC News сооснователь "Диссернета" математик и биолог Михаил Гельфанд.

"Остатки магического мышления"

Как стало ясно из опроса Росстата за прошлый год, каждый третий россиянин не стал обращаться к врачу во время заболевания, а предпочёл заняться самопомощью "альтернативными" средствами.

Согласно международному опросу The State of Vaccine Confidence, в 2016 году 28% россиян заявили о недоверии к прививкам. Выше этот уровень только во Франции, где он составляет аж 41%, а также в Боснии и Герцеговине - 36%.

Это не единственная проблема: по данным исследования Economist Intelligence Unit, российская система здравоохранения ориентирована не на результат лечения, а на количество оказанных медицинских услуг.

По этому параметру Россия оказалась в одном ряду с Египтом, Нигерией, Индонезией, ЮАР, Бразилией и ОАЭ.

В целом на постсоветском пространстве недоверие к официальной медицине довольно сильно, признают авторы отчёта. Это объясняют желание пациентов экспериментировать с альтернативной медициной.

Психологи говорят, что соцсети могут порой усиливать доверие к "альтернативным" источникам.

"Опыт вызывает доверие", - пояснила Русской службе Би-би-си Ньюз практикующий психолог сообщества "Кабинет психологической помощи" Ирина Ханнанова, поясняя, что в соцсетях целители как правило делятся именно своим опытом.

Подобная персонализированная информация в личном пространстве пользователей сетей, часто получающих ее из своих мобильных телефонов, воспринимается с большим доверием, но достовернее от этого не становится.

"Пирожок из ленты"

Практикующий доктор Станислав Белых подчеркнул в переписке с Би-би-си, что у социума возникает запрос на ярких инфлюэнсеров, и блогеры, подобные Корниловой и Зубаревой, в него попадают.

"Во-первых, отсутствие доступных в плане понимания альтернативных источников информации о здоровье", - указывает Белых.

"Во-вторых, нужен какой-то минимальный интеллект, чтобы уметь ставить под сомнение полученную в соцсетях информацию. То есть хотя бы заглянуть в "Википедию", чтобы проверить базис. Не говорю уже о специализированных сайтах и "гуглении" оригинальных исследований", - продолжает врач.

Следующий довод практика - мода на блогеров и личные дневники, где за человека "пожили" и теперь советуют, как лучше.