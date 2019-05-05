Шесть проблем с ушами, которые могут сигнализировать об опасных болезнях

Потеря слуха в одном ухе. Как правило, причины, которые ее вызывают, не представляют собой серьезной опасности для жизни и поддаются терапии. Но в некоторых случаях такая односторонняя потеря слуха вызывается опухолью, развивающейся на нерве внутреннего уха.

Звон в ушах. Если говорить о действительно опасных для здоровья обстоятельствах, то звенеть в ухе может из-за повышенного давление или холестерина, а также из-за опухоли и преэклампсии. Кроме того, звон в ушах могут вызывать гормональные изменения, инфекция уха, прием лекарств.

Влажная ушная сера. Ученые из Японии установили: появление влажной и липкой ушной серы может сигналить о начавшемся развитии такого опасного заболевания, как рак груди. Возникновение болезни связано с мутацией гена ABCC11, которая также влияет на качество серы в ушах.

Уши «горят». У взрослых женщин эта проблема может быть одним из первых сигналов организма о начавшейся менопаузе. При данном состоянии приливы часто отражаются именно на верхней части лица.

Онемение ушей. Этот симптом опасен, если одновременно ощущаются слабость в руках и ногах, онемение в лице, затруднение речи. Подобным образом о себе может сигналить инсульт.