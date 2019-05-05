Вс, 5.05.2019
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Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников

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Вакцина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады. "Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан  газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 5 мая, передает Deutsche Welle.

"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. - Ред.)", - говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93 процента детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95 процентов.

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