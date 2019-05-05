Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников

"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. - Ред.)", - говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.