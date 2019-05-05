Ученые увидели угрозу здоровью в медицинских халатах

В ходе исследований, проведенных в 2016 году, было обнаружено, что более 50 процентов врачебных халатов заражены бактериями, которые вызывают у людей сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Кроме того, опасность здоровью несут стетоскопы, телефоны и планшеты, пишет издание.

Отмечается, что бактерии были также обнаружены на галстуках хирургов. Исследование показало, что 45 процентов бактерий совпали с теми, которые были обнаружены в ранах их пациентов.