В Эстонии стало больше подростков, никогда не употреблявших алкоголь

"Радостно признать, что 86% эстонских школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет в основном оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Причем, как и ранее, мальчики больше довольны своим здоровьем и жизнью, чем девочки", – прокомментировала итоги исследования научный сотрудник Института развития здоровья Лейла Оя.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что если еще четыре года назад 44% 15-летних подростков начали курить в возрасте 13 лет и младше, то теперь количество таких детей снизилось до 28%. Употребление снюса осталось на прежнем уровне, а курение кальяна упало с 28% до 13%.