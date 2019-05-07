Популярные спортивные добавки оказались вредными для здоровья

Ученые исследовали влияние аминокислот BCAA (лейцина, изолейцина, валина) и триптофана в рационе мышей на состав тела. Также специалистов интересовала продолжительность жизни и прочие показатели. Итак, эти аминокислоты можно найти в молочных продуктах, мясе и, конечно, в спортивных добавках, передает MEDdaily со ссылкой на The Deccan Chronicle.
Было доказано: чрезмерное потребление BCAA сокращает продолжительность жизни, негативно отражается на настроении и грозит набором веса. Между тем, спортсмены иногда бесконтрольно употребляют добавки с этими аминокислотами для увеличения мышечной массы. На практике рацион, богатый белковыми продуктами, небезопасен.
Специалисты советуют включать в рацион максимально разнообразные источники белка. В противном случаев, концентрация лейцина, изолейцина, валина в крови может повыситься и подавить активность триптофана. А триптофан является предшественником серотонина - "гормона радости". Без него ухудшается настроение и снижается качество сна.