Популярные спортивные добавки оказались вредными для здоровья

Ученые исследовали влияние аминокислот BCAA (лейцина, изолейцина, валина) и триптофана в рационе мышей на состав тела. Также специалистов интересовала продолжительность жизни и прочие показатели. Итак, эти аминокислоты можно найти в молочных продуктах, мясе и, конечно, в спортивных добавках, передает MEDdaily со ссылкой на The Deccan Chronicle.