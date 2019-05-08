Уровень потребления алкоголя в мире за 27 лет вырос на 70 процентов

Причинами этого называются общий прирост населения и выросшее потребление на душу населения, пишет DW.com. Однако прирост сильно разнится в зависимости от региона исследования. В то время, как потребление алкоголя выросло в Индии, Китае и Вьетнаме, в восточноевропейских странах наблюдается его снижение. В Германии в этом вопросе наблюдается стагнация с небольшим уклоном в сторону снижения.

Для исследования были обработаны данные людей возрастом от 15 до 99 лет. На основании этих данных был дан прогноз и на 2030 год. Ученые заявляют, что к 2017 году меньше всего потребляли алкоголь жители ближневосточных стран, а в Центральной и Восточной Европе - больше всего. Среди отдельных стран "лидером" является Молдавия (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а наименьшее потребление алкоголя в Кувейте (0,005 литра в год). Исследователи говорят о влиянии на потребление алкоголя таких факторов как религия, политика в области здравоохранения и темпы экономического роста. Последний фактор особенно заметен в таких странах как Индия и Китай, где потребление алкоголя с 1990 по 2017 годы почти удвоилось.

В 1990-м году каждый человек исследуемой возрастной группы выпил по 5,9 литра чистого спирта. К 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра. В Германии в 1990 году в среднем каждый человек выпивал по 16,32 литра. В 2010 году этот показатель уже составлял 12,95 литра, а семь лет спустя был зафиксирован небольшой рост до 13,05 литра. К 2030 году ученые предсказывают снижение потребления до 11,63 литра.

Количество трезвенников и пьяниц почти не меняется

"Наше исследование дает полный обзор меняющейся картины глобального потребления алкоголя", - говорит Якоб Мантли (Jakob Manthey) из Института клинической психололгии и психотерапии при Техническом университете Дрездена. "До 1990 года бóльшая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода. Больше всего - в Европе. Тем не менее, картина значительно изменилась с резким сокращением потребления алкоголя в Восточной Европе и огромным ростом в ряде стран со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам", - добавляет Мантли. Эта тенденция сохранится предположительно до 2030 года.